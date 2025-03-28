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Türkiye, Myanmar'daki Depremler İçin Taziye Mesajı Yayınladı

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'daki depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Can kaybı 144'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 23:14
Türkiye, Myanmar'daki Depremler İçin Taziye Mesajı Yayınladı

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da meydana gelen depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı yayınladı. Bakanlık, yazılı açıklamasında

Myanmar'da gerçekleşen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yaşanan can kaybı ve zarardan ötürü derin üzüntü duyulduğunu ifade etti.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Myanmar ve Tayland halklarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

İlk belirlemelere göre, Myanmar'daki depremler sonucu 144 kişi hayatını kaybetti ve 730'dan fazla kişi yaralandı.

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