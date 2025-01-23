Türkiye, NATO-Mısır İlişkilerine Destek Verecek

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği NATO-Mısır İlişkilerini Destekleyecek

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, NATO ile Mısır arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla 2025-2026 yıllarında önemli bir rol üstlenecek. Bu süreçte, İtalya'nın Kahire Büyükelçiliği ile koordinasyon içinde hareket edilecek.

Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in Katkıları

Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, NATO ile Mısır arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak amacıyla Brüksel’de düzenlenen NATO toplantılarına katılmıştır. Yapılan açıklamada, bu toplantılarda NATO ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesine yönelik katkılarda bulunduğu vurgulandı.

NATO-Mısır Ortaklığının Güçlendirilmesi

Açıklamada, Mısır’ın NATO ile mevcut ortaklık ilişkisi bulunduğu belirtilerek, Türkiye ve İtalya’nın Kahire Büyükelçiliklerinin bu ilişkilerin desteklenmesinde aktif rol oynayacağı ifade edildi. 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'nin, kamuoyuyla ilişkilerin geliştirilmesine yönelik koordinasyon görevini üstleneceği kaydedildi.

Gelecek Toplantılar ve Bilgilendirme

Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Şen'in, NATO destekli büyükelçiliklerle birlikte, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de katıldığı toplantılarda önemli bilgiler paylaşıldığı aktarıldı. 2025 ve 2026 yıllarında gerçekleştirilecek olan NATO-Mısır temasları ve halkla ilişkiler faaliyetlerine destek verileceği belirtilerek, Şen'in Mısırlı gazeteciler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenleyeceği açıklandı.