Türkiye, Nepal'deki Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı Yayınladı

Türkiye'den Nepal'deki Uçak Kazasına Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nepal'in başkenti Katmandu'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, "Nepal'de gerçekleşen uçak kazasında 18 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Nepal halkına ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Olayın Detayları

Olay, Nepal'in başkenti Katmandu'da bir uçağın kalkış sırasında pistte kayarak kaza yapması sonucunda gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, uçak kalkış pistinin güney kısmından hareket etti ve kanat ucunun yere çarpmasıyla ani bir şekilde takla attı.