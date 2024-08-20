Türkiye'nin 10 Yıl Vadeli Dolar Cinsi Tahvil Getirisi Yüzde 7'nin Altına İnmedi

Türkiye'nin Tahvil Getirisi Düşüşte

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 10 yıl vadeli dolar cinsi gösterge tahvilinin getirisinin, Kasım 2021'den bu yana ilk kez yüzde 7'nin altına gerilediğini açıkladı.

Finansal İstikrar ve Dış Borçlanma

Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük. Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde azaldı," dedi.

Özel Sektöre Olumlu Etki

Bakan Şimşek, tahvil getirilerindeki düşüşün özel sektörün dış finansmanını da olumlu yönde etkilediğini vurguladı. "Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz," ifadelerini kullandı.