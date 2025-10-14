Türkiye'nin 17. 'İyilik Gemisi' Mersin'den Gazze'ye Uğurlandı

Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlanan 17. 'İyilik Gemisi', AFAD koordinasyonunda 17 STK ile yaklaşık 900 ton insani yardım taşıyor.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 13:36
Türkiye'nin 17. 'İyilik Gemisi' Mersin'den Gazze'ye Uğurlandı

Türkiye'nin 17. 'İyilik Gemisi' Mersin'den Gazze'ye Uğurlandı

AFAD koordinasyonunda 17 sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla yola çıkan gemi, yaklaşık 900 ton yardım taşıyor

Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlanan Türkiye'nin 17. "İyilik Gemisi", Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarının önemli bir parçası olarak denize açıldı.

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından hız kazanan insani yardım faaliyetleri, Türkiye öncülüğünde sürüyor. Bu kapsamda AFAD koordinasyonunda ve 17 sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla hazırlanan gemide, yaklaşık 900 ton insani malzeme yer alıyor.

Yardımlar arasında aç tüket gıda, konserve ve bebek maması gibi temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor.

Mersin Limanı'ndaki uğurlama törenine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı. Yerlikaya'nın konuşmasının ve okunan duanın ardından gemi, Gazze'ye en yakın bölge olan Mısır'ın El-Ariş Limanı'na gitmek üzere yola çıktı.

Türkiye'nin Gazze'ye umut taşıyan 17. "İyilik Gemisi", Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı. ...

Türkiye'nin Gazze'ye umut taşıyan 17. "İyilik Gemisi", Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı.  Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenen töreninin ardından "Akdeniz" isimli gemi, Gazze'ye en yakın bölge olan Mısır'ın El-Ariş Limanı'na gitmek üzere yola çıktı.

Türkiye'nin Gazze'ye umut taşıyan 17. "İyilik Gemisi", Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı. ...

İLGİLİ HABERLER

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya Emet'te 9 Kişi Kaçak Kazıda Suçüstü Yakalandı
2
TBMM Genel Kurulu'nda Iğdır Sağlık, Ankara ve Amasra Maden Gündemi
3
Bakan Kurum: Afetlere Dirençli Şehirlerle Türkiye Yüzyılı'nı İnşa Edeceğiz
4
Ankara'da 35. Alman Birliği Günü Resepsiyonu: Türkiye-Almanya İşbirliği Vurgusu
5
Fethiye'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 3'ü Çocuk
6
Denizli'de Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama, 15 Milyon Liralık 12 Senet Ele Geçirildi
7
Batman'da 152 Ton Mercimek Tohumu Çiftçilere Dağıtıldı

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL