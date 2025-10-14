Türkiye'nin 17. 'İyilik Gemisi' Mersin'den Gazze'ye Uğurlandı

AFAD koordinasyonunda 17 sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla yola çıkan gemi, yaklaşık 900 ton yardım taşıyor

Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlanan Türkiye'nin 17. "İyilik Gemisi", Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarının önemli bir parçası olarak denize açıldı.

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından hız kazanan insani yardım faaliyetleri, Türkiye öncülüğünde sürüyor. Bu kapsamda AFAD koordinasyonunda ve 17 sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla hazırlanan gemide, yaklaşık 900 ton insani malzeme yer alıyor.

Yardımlar arasında aç tüket gıda, konserve ve bebek maması gibi temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor.

Mersin Limanı'ndaki uğurlama törenine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı. Yerlikaya'nın konuşmasının ve okunan duanın ardından gemi, Gazze'ye en yakın bölge olan Mısır'ın El-Ariş Limanı'na gitmek üzere yola çıktı.

