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Türkiye'nin 6 Yeni Milletlerarası Anlaşması Resmi Gazete'de Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla 6 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni protokollerin detayları burada.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 08:36
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 08:36
Türkiye'nin 6 Yeni Milletlerarası Anlaşması Resmi Gazete'de Yayınlandı

Türkiye'nin imzaladığı 6 milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Önemli Protokoller

Buna göre, 13 Temmuz 2023'de Riga'da imzalanan "Türk-Leton Kara Ulaştırması Karma Komite Toplantısı Protokolü" onaylandı. Protokol, Türkiye ile Letonya arasındaki ticaretin ve kara yolu taşımacılığının gelişimine yönelik çeşitli konuları kapsıyor. Bunlar arasında karayolu taşımacılığı geçiş belgesi 2023 kotası ve 2024 geçici kotasının belirlenmesi gibi unsurlar yer alıyor.

İtalya ile İşbirliği

İtalya'nın başkenti Roma'da 18 Ekim 2023'te imzalanan "Türk-İtalyan Kara Ulaştırması Karma Komitesi Toplantısı Protokolü" de onaylandı. Türk ve İtalyan heyetleri, yolcu taşımacılığı alanında işbirliği yapma konusunda mutabakat sağladı.

KKTC ile Protokoller

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki 19 Ocak'ta varılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne İthal Edilen Ürünlerin Ürün Güvenliği Denetimi Konusunda İşbirliğine Dair Uygulama Protokolü" onaylandı. Bu protokol, KKTC'ye gönderilecek ürünlerin güvenliğini kapsıyor.

Ayrıca, KKTC ile varılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ülke Sınırlarından Geçen Taşıt ve Eşyaya Dair Ön Bilgi Değişimine İlişkin Protokol" ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ayni Hibe Anlaşması" yürürlüğe girdi.

Ukrayna ile Elektronik Bilgi Paylaşımı

Türkiye ile Ukrayna arasında 8 Mart'ta İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Taşınan Eşya ve Ulaşım Araçlarına Dair Elektronik Bilgi Paylaşım Sistemi Kurulmasına İlişkin Anlaşma"nın onayı da Resmi Gazete'de yer aldı. Bu anlaşma, karşılıklı ticaret ve taşımacılığı kolaylaştırmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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