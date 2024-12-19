Türkiye'nin AB'ye Katılım için Mali Yardım Anlaşması Yürürlüğe Girdi

Türkiye'nin AB'ye Katılım Öncesi Mali Yardım Anlaşması Resmen Yürürlüğe Girdi

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2023 Eylem Programı'na ait finansman anlaşmasının yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Finansman Anlaşmasının İmzalanması

AB Başkanlığı tarafından sağlanan bilgilere göre, Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Avrupa Komisyonu adına Güney Komşuluk Bölgesi ve Türkiye Direktörü Francisco Joaquin Gaztelu Mezquiriz tarafından imzalanan bu anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 16 Aralık 2024 tarihli ve 32754 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak 17 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe girdi.

Finansmanın Kapsamı ve Hedefi

Yürürlüğe giren anlaşma ile Avrupa Komisyonu, Türkiye'ye aktarılacak fonlar sayesinde 2021-2027 yıllarını kapsayan IPA III 2023 yılı programlaması çerçevesinde projelerin ve programların finansmanını sağlayacak.

Toplam 208,6 milyon avroluk bir bütçe hacmine sahip olan 2023 Yılı Finansman Anlaşması, temel haklar, çevre ve iklim değişikliği, sürdürülebilir ulaşım, tarım, enerji ile istihdam, eğitim ve sosyal politikalar gibi alanlarda toplam 6 farklı sektör ve Birlik Programları başlığı altında yürütülecek projelerin hayata geçirilmesine olanak tanıyacak.