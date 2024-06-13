Türkiye'nin ABD'den F-16 tedarikinde imzalar atıldı

Türkiye'nin ABD'den talep ettiği F-16'ların satın alım sürecinde önemli bir adım atıldı. Sözleşmeler imzalandı ve detaylar üzerindeki çalışmalar karşılıklı heyetler arasında görüşmelerle sürdürülüyor. Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Sözleşmeler İmzalandı, Detaylar Görüşülüyor

Bakanlık kaynakları, ABD'den F-16 tedarikiyle ilgili son durumu değerlendirerek, "Sözleşmeler imzalanmıştır. Detaylar üzerindeki çalışmalar karşılıklı heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Üzerinde verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır," dedi.

PKK'nın Suriye'deki Sözde Seçimleri

Bakanlık kaynakları ayrıca, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı ve ertelediği duyurduğu sözde yerel seçimlerle ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. "Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız bu seçimlerin yapılmaması noktasında gerekli uyarıları yapmıştı. Bu sözde seçimlerin ertelemeden ziyade tamamen iptal edilmesi gerektiği konusunda uyarmıştık. Terör örgütü tarafından yapılmak istenen bu sözde seçimler BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına, Suriye’nin toprak bütünlüğüne aykırıdır. Ertelenmesi değil tamamen iptal edilmesi uyarımızı yineliyoruz," ifadelerini kullandı.