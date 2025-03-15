Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği, Nijerya'daki Yetimlere İftar Düzenledi

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinden Anlamlı İftar Programı

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği, Nijerya'nın başkenti Abuja'da, Darul Amin Vakfı bünyesindeki Cevat Aydın Darul Amin Yetimhanesi'nde kalan çocuklar için anlamlı bir iftar programı düzenledi.

İftar Programının Detayları

Büyükelçilik tarafından gerçekleştirilen bu özel etkinliğe, yetimhane yönetimi, yetimler ve öğretmenler katıldı. Türk ve Nijerya mutfağından çeşitli lezzetlerin ikram edildiği iftarda, çocuklarla yakından ilgilenilerek onların Ramazan sevincine ortak olundu.

Büyükelçiden Dayanışma Mesajı

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, yaptığı konuşmada, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak, Türkiye olarak Nijerya'daki yetim ve kimsesiz çocuklara her zaman destek olmaya devam edecekleri mesajını verdi.

Çocuklara Hediyeler Dağıtıldı

Yetimhane yetkilileri de Türkiye'nin gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek, düzenlenen iftar programının çocuklar için büyük bir moral kaynağı olduğunu belirtti. Programa katılan çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılırken, iftar organizasyonu sıcak bir atmosferde tamamlandı.