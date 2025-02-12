Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, ECOWAS Komisyonu Başkanı Touray ile Görüştü

TÜRKİYE'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray tarafından kabul edildi.

İkili, görüşme için Abuja'daki ECOWAS Komisyonu binasında bir araya geldi. Görüşmenin odak noktası, Türkiye ile ilişkiler ve ECOWAS bağlamında yaşanan son gelişmeler oldu.

Toplantıda, ECOWAS üyelikleri resmi olarak 29 Ocak 2025 itibarıyla sona erecek Burkina Faso, Mali ve Nijer gibi konular üzerinde de fikir alışverişinde bulunuldu.

Komisyon Başkanı Touray, görüşme sırasında, ECOWAS'ın Türkiye ile işbirliğini artırmayı önemsediğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin hem Afrika genelinde hem de Batı Afrika özelinde önemli bir role sahip olduğunu vurguladı.