Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, MIKTA Toplantısında Kalkınma Vurgusu Yaptı

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, MIKTA Toplantısında Kalkınmaya Dikkat Çekti

Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen MIKTA toplantısında, Türkiye'nin kalkınma yolundaki atılımları gözler önüne serildi. Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'dan büyükelçilerin katıldığı toplantıda, Türkiye'nin kalkınma stratejileri ele alındı.

Büyükelçi Hidayet Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, bölgesel kalkınma farklarının giderilmesi, planlı ekonomi ve kamu-özel sektör ortaklıklarının önemine vurgu yaptı. Bayraktar, „Kalkınma dinamik bir süreçtir.“ sözleriyle Türkiye'nin, bölgesel kalkınma ajansları ve 5 yıllık kalkınma planlarıyla kaynakları etkili bir şekilde kullandığını belirtti.

Bölgesel İşbirliği Önemli

Konya ve Gaziantep örnekleriyle bölgesel işbirliğinin kritik rolüne dikkat çeken Bayraktar, „Birbirini tamamlayan sektörlerdeki işbirliği kalkınmayı hızlandırır.“ dedi. Ayrıca, enerji ve ulaşım projelerinde uygulanan yap-işlet-devret modeliyle 82,5 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bayraktar, sektörel kümelenmeler ve organize sanayi bölgelerindeki meslek liselerinin de kalkınma sürecindeki önemine değindi. Uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yapan Bayraktar, ülkeler arası dayanışmanın artırılmasının ortak refah hedefi için kritik olduğunu belirtti.

Diğer Ülke Temsilcilerinin Değerlendirmeleri

Panelde konuşan Meksika'nın Abuja Büyükelçisi Alfredo Miranda, Meksika'nın dinamik bir üretim merkezi olduğunu ve küresel tedarik zincirlerinde hayati bir bağlantı görevi gördüğünü ifade etti. Endonezya'nın Abuja Büyükelçisi Usra Hendra Harahap, Endonezya'nın istikrarlı bir güvenlik çerçevesi ile güçlü ekonomik büyüme arasındaki bağlantıyı örnekledi.

Avustralya'nın Abuja Büyükelçisi Leilani Bin-Juda, Avustralya'nın sürdürlebilirlik ve yeşil enerji konusundaki kararlılığının tüm dünya ülkelerine örnek teşkil ettiğini belirtti. Güney Kore'nin Abuja Büyükelçisi Kim Pankyu ise, ülkesinin savaş sonrası yoksulluktan, ekonomik olarak gelişmiş ve teknolojide öncü bir ulusa dönüşme sürecini anlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.