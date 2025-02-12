Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Lagos'ta Türk İş İnsanlarıyla Buluştu

TÜRKİYE'NİN ABUJA BÜYÜKELÇİSİ LAGOS'TA

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya'nın ticari merkezi Lagos'ta Türk iş insanlarıyla önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Ticari İlişkilerin Güçlendirilmesi

Görüşmede, Türkiye ile Nijerya arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi üzerinde duruldu. Büyükelçi Bayraktar, iki ülke arasındaki ekonomik bağların daha da güçlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Intertex Firması Ziyareti

Büyükelçi Bayraktar, ayrıca tekstil sektöründe faaliyet gösteren Türk Intertex firmasını ziyaret ederek, üretim süreçlerine dair bilgi aldı. Ziyaret sırasında Bayraktar, Türk firmalarının Nijerya'daki yatırımlarının önemini vurguladı.

Görüşmeler, Türk iş insanlarının Nijerya'da daha aktif rol oynaması için cesaretlendirici bir ortam oluşturmaya yönelik önemli adımlar olarak değerlendirildi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar (sol 3), Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Nijerya arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliği fırsatları ele alındı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar (sol 3), Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Nijerya arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliği fırsatları ele alındı.