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Türkiye'nin Afrika İlişkileri Güçleniyor: Sertifika Programı Başladı

Milli İstihbarat Akademisi, Afrika Sertifika Programı ile Türkiye-Afrika ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 19:12
Türkiye'nin Afrika İlişkileri Güçleniyor: Sertifika Programı Başladı

Afrika Sertifika Programı Başladı

Türkiye'nin uluslararası ilişkiler stratejileri çerçevesinde önemli bir adım olarak görülüyor. Milli İstihbarat Akademisi tarafından düzenlenen Afrika Sertifika Programı, 27 Eylül Cuma gününe kadar Ankara'da devam edecek.

Akademinin Hedefleri ve Konuları

Programda Türkiye'nin Afrika ile ilişkileri, kıtanın siyaseti, ekonomisi, güvenliği ve Pan-Afrikanizm gibi önemli konular ele alınacak. Ayrıca, Afrika'nın iç dinamikleri ve mevcut sorunları tartışılacak.

Prof. Dr. Talha Köse'nin Açıklamaları

Akademi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, programın açılışında yaptığı konuşmada, Afrika'nın Türkiye'nin stratejik öncelikleri içinde giderek merkezi bir konum kazandığını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin Afrika açılımı politikasının, iki bölge arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğine dikkat çekti.

Köse, “Afrika sadece bir kaynak sağlayıcısı değil, küresel ticarette önemli bir oyuncudur. Bu yüzden bu ilişkileri güçlü ve sürdürülebilir kılmak, hepimiz için bir görev olmalıdır” dedi.

Güvenlik İşbirlikleri ve Zorluklar

Köse, Afrika'nın potansiyelinin yanı sıra, ekonomik eşitsizlikler ve güvenlik tehditleri gibi zorluklarla da mücadele ettiğine dikkat çekti. Türkiye'nin Afrika ülkelerine askeri eğitim desteği sağladığını ve barış süreçlerine ara bulucu olarak aktif destek verdiğini belirtti.

Kapanış

Bu sertifika programı, Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkilerin derinleşmesine yönelik önemli bir adım olarak görülüyor ve ev sahipliğini yapan Milli İstihbarat Akademisi, küresel işbirliği alanında yeni fırsatlar yaratmak amacıyla çalışmalara devam ediyor.

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