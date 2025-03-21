Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'nde Kadınlara Yönelik Sahur Etkinliği Düzenlendi

Atina'da Bereket Dolu Bir Sahur Etkinliği

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği, ramazan ayı dolayısıyla kadınlara yönelik sahur programı düzenledi. Etkinlik, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in eşi Hala Erciyes tarafından ev sahipliği altında gerçekleştirildi.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Etkinliğe, Yunanistan’da görevli yabancı büyükelçilerin yanı sıra Yunan üst düzey bürokratların eşlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 70 davetli katıldı. Hala Erciyes, konuşmasında ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yeniden canlandırdığını vurgulayarak, başta Filistin olmak üzere tüm dünyada barış ve huzurun tesis edilmesine dair temennilerini paylaştı.

Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınların Gücü Vurgulandı

Bu yıl Dünya Kadınlar Günü'nün ramazan ayına denk geldiğine dikkat çeken Erciyes, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, 8 Mart vesilesiyle yaptığı açıklamayı hatırlatarak, Türkiye'nin her alanda kadınların varlığı ile yükseldiğini ve onların güçlenmesi için her gün çaba gösterildiğini ifade etti.

Türk Mutfağından Lezzetler

Ut dinletisi eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, konuklara Türk mutfağı tanıtıldı. Katılımcılar, bu özel günde hem lezzetli yemeklerin tadını çıkardı hem de karakteristik bir kültürel deneyim yaşadı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde ramazan ayı vesilesiyle kadınlara yönelik bir sahur programı düzenlendi. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in eşi Hala Erciyes'in ev sahipliğinde düzenlenen sahur etkinliğine Yunanistan'da görevli yabancı büyükelçilerin ve Yunan üst düzey bürokratların eşlerinin de dahil olduğu yaklaşık 70 davetli katıldı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde ramazan ayı vesilesiyle kadınlara yönelik bir sahur programı düzenlendi. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in eşi Hala Erciyes'in ev sahipliğinde düzenlenen sahur etkinliğine Yunanistan'da görevli yabancı büyükelçilerin ve Yunan üst düzey bürokratların eşlerinin de dahil olduğu yaklaşık 70 davetli katıldı.