Türkiye'nin Avrupa ile Tedarik Zinciri Entegrasyonu: Yeni Proje Başlatıldı

Türkiye'nin Avrupa ile Tedarik Zinciri Entegrasyonu Güçleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'deki tedarik zincirlerini Avrupa ile derinleştirecek yeni bir projeyi duyurdu. "Türkiye'de Tedarik Zincirleri: Avrupa Değer Zincirleriyle Daha Derin Entegrasyon Yoluyla Sürdürülebilirliğin Ele Alınması Projesi" başlığı altında gerçekleştirilen projenin, AB'nin 17 milyon avroluk hibe desteği ile hayata geçirildiği belirtildi.

170 Milyon Avro Kaynak Oluşturuldu

Bakan Kacır, projeyle birlikte tedarik zinciri finansmanında kullanılmak üzere toplamda 170 milyon avroluk bir kaynağın oluştuğunu açıkladı. Proje, girişimlerin Avrupa tedarik zincirine entegrasyonunu sağlamak amacıyla çok boyutlu destek mekanizmaları sunacak.

Rekabetçi Üretim ve Ticaret Ağı

Kacır, Türkiye'nin küresel değer zincirlerinin yeniden şekillendiği dönemde, dünyadan pozitif ayrıştığını dile getirdi. Dünya standartlarında kaliteli ve sürdürülebilir üretime erişim imkanı sunan Türkiye, gümrük birliği ve serbest ticaret anlaşmaları sayesinde 1 milyar nüfusluk pazara erişim imkanına sahip.

Yeşil Mutabakat ve Sektörel Destek

Bakan Kacır, sanayinin Avrupa pazarlarındaki rekabetçiliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti. "Yeşil Mutabakat Eylem Planı" çerçevesinde çelik, alüminyum, çimento ve gübre sektörleri için alternatif teknolojileri ve emisyon azaltımını hedefleyen Sektörel Yol Haritaları oluşturuldu.

KOBİ'lere Sağlanan Destekler

Kacır, Türkiye'deki yaklaşık 490 bin imalat sanayi girişiminden yalnızca %10'unun ihracat gerçekleştirdiğini ifade ederek, KOBİ'lerin ihracat yapabilmelerine yönelik destek programlarını aktardı. Mikro ölçekli firmaların sadece %4'ünün ihracat yaptığını vurgulayan Kacır, büyük ölçekli firmaların ihracattaki oranının ise %80'lerin üzerine çıktığını belirtti.

Geleceğe Yönelik Hedefler