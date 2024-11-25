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Türkiye'nin Avrupa ile Tedarik Zinciri Entegrasyonu: Yeni Proje Başlatıldı

Türkiye, Avrupa ile tedarik zincirlerini güçlendirmek için 170 milyon avroluk yeni bir proje başlattı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 16:10
Türkiye'nin Avrupa ile Tedarik Zinciri Entegrasyonu: Yeni Proje Başlatıldı

Türkiye'nin Avrupa ile Tedarik Zinciri Entegrasyonu Güçleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'deki tedarik zincirlerini Avrupa ile derinleştirecek yeni bir projeyi duyurdu. "Türkiye'de Tedarik Zincirleri: Avrupa Değer Zincirleriyle Daha Derin Entegrasyon Yoluyla Sürdürülebilirliğin Ele Alınması Projesi" başlığı altında gerçekleştirilen projenin, AB'nin 17 milyon avroluk hibe desteği ile hayata geçirildiği belirtildi.

170 Milyon Avro Kaynak Oluşturuldu

Bakan Kacır, projeyle birlikte tedarik zinciri finansmanında kullanılmak üzere toplamda 170 milyon avroluk bir kaynağın oluştuğunu açıkladı. Proje, girişimlerin Avrupa tedarik zincirine entegrasyonunu sağlamak amacıyla çok boyutlu destek mekanizmaları sunacak.

Rekabetçi Üretim ve Ticaret Ağı

Kacır, Türkiye'nin küresel değer zincirlerinin yeniden şekillendiği dönemde, dünyadan pozitif ayrıştığını dile getirdi. Dünya standartlarında kaliteli ve sürdürülebilir üretime erişim imkanı sunan Türkiye, gümrük birliği ve serbest ticaret anlaşmaları sayesinde 1 milyar nüfusluk pazara erişim imkanına sahip.

Yeşil Mutabakat ve Sektörel Destek

Bakan Kacır, sanayinin Avrupa pazarlarındaki rekabetçiliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti. "Yeşil Mutabakat Eylem Planı" çerçevesinde çelik, alüminyum, çimento ve gübre sektörleri için alternatif teknolojileri ve emisyon azaltımını hedefleyen Sektörel Yol Haritaları oluşturuldu.

KOBİ'lere Sağlanan Destekler

Kacır, Türkiye'deki yaklaşık 490 bin imalat sanayi girişiminden yalnızca %10'unun ihracat gerçekleştirdiğini ifade ederek, KOBİ'lerin ihracat yapabilmelerine yönelik destek programlarını aktardı. Mikro ölçekli firmaların sadece %4'ünün ihracat yaptığını vurgulayan Kacır, büyük ölçekli firmaların ihracattaki oranının ise %80'lerin üzerine çıktığını belirtti.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Bu kapsamda, KOBİ'lere yönelik danışmanlık hizmetleri sunarak ESG prensipleri ve sürdürülebilirlik konularında eğitim vermeyi planladıklarını belirten Kacır, çapa alıcı

İş Birliği ve Fırsatlar

Akbank ve Şok Market'in program kapsamında ortak bir tedarik zinciri finansmanı oluşturma çalışmalarının sürdüğünü belirten Kacır, bu mekanizmanın diğer bankalara örnek teşkil edeceğini söyledi. Bakan Kacır, imalat sanayisinde ve diğer sektörlerdeki işletmelerin rekabet güçlerini artırmaya yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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