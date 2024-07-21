Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan: "Biz ilişkilerimizi asılsız iddiaları tartışarak değil, somut projeler üzerinde çalışarak derinleştireceğiz"

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in eşi Şahnaz İbrahim Ahmed'in, Türkiye'ye yönelik suçlamaları ve iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Irak ile ilişkileri asılsız iddiaları tartışarak değil, somut projeler üzerinde çalışarak derinleştireceklerini söyledi.

Irak Cumhurbaşkanı Reşid'in eşi Ahmed'in, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Türkiye'ye yönelik bazı suçlamalarına karşı Anadolu Ajansını