Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan'dan FETÖ ile Mücadele Vurgusu

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan: "FETÖ ile Kararlılıkla Mücadele Etmeliyiz"

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) aracılığıyla çocukları ve gençleri geleceğe hazırlarken, FETÖ terör örgütünün sinsi politikalarıyla da etkin bir mücadele yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Erbil'deki Okul Ziyareti

Büyükelçi İnan, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben ve Irak Temsilcisi Fahreddin Keskin ile birlikte, Irak'ın Erbil kentinde bulunan Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret etti. Burada, TMV Hizmet İçi Eğitim Programı ve Sertifika Töreni’nde kapanış konuşmasını yaptı.

TMV Okullarının Önemi

İnan, TMV okullarının Irak’taki eğitim faaliyetlerinin önemine değinerek, "Bizler Türk diplomatları olarak devletimizi ve milletimizi temsil ediyorsak, sizler de Maarif okullarında Türkiye adını taşıyan tek eğitim kurumu olarak bu görevi üstleniyorsunuz. Sadece eğitim değil, aynı zamanda FETÖ gibi sapkın ideolojilere karşı da mücadele ediyorsunuz." dedi.

Gelecek Nesiller İçin Eğitim

Büyükelçi, "Maarif eğitim modeli yalnızca akademik bilgi sunmayacak, kültürel ve ahlaki değerlere de yer verecektir. Öğrencilerimizi küresel vatandaşlar olarak yetiştirme hedefindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman yanınızdadır," diyerek desteklerini dile getirdi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan (sağ 2), Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu (sağda) ve beraberindeki heyet, Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okullarını ziyaret etti. Büyükelçi İnan ve Başkonsolos Topçu, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben (sol 3) ve TMV Irak Temsilcisi Fahreddin Keskin (sol 2) ile görüştü.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan (sağ 2), Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu (sağda) ve beraberindeki heyet, Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okullarını ziyaret etti. Büyükelçi İnan ve Başkonsolos Topçu, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben (sol 3) ve TMV Irak Temsilcisi Fahreddin Keskin (sol 2) ile görüştü.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan (sağ 2), Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu (sağda) ve beraberindeki heyet, Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okullarını ziyaret etti. Büyükelçi İnan ve Başkonsolos Topçu, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben (sol 3) ve TMV Irak Temsilcisi Fahreddin Keskin (sol 2) ile görüştü.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan (sağ 2), Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu (sağda) ve beraberindeki heyet, Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okullarını ziyaret etti. Büyükelçi İnan ve Başkonsolos Topçu, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben (sol 3) ve TMV Irak Temsilcisi Fahreddin Keskin (sol 2) ile görüştü.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan (sağ 2), Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu (sağda) ve beraberindeki heyet, Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okullarını ziyaret etti. Büyükelçi İnan ve Başkonsolos Topçu, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben (sol 3) ve TMV Irak Temsilcisi Fahreddin Keskin (sol 2) ile görüştü.