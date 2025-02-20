Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan'dan Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı Açıklaması

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan: Irak-Türkiye petrol boru hattı konusunu ele aldık

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak-Türkiye petrol boru hattının yeniden açılması için Irak'ta yasal mevzuata ilişkin bazı gelişmeler yaşandığını ifade ederek, konunun Erbil ve Bağdat’taki temaslarda kapsamlı şekilde ele alındığını açıkladı.

Erbil'deki Temaslar

İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbil ve Musul’daki iki günlük ziyaretleri sonrasında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Başbakanı ile sıradaki görüşmelerine dair değerlendirmelerde bulundu. İnan, ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci ile birlikte çalışmalara katıldığını belirtti.

Su Çerçeve Anlaşması çerçevesinde finans mekanizmalarını Bağdat'ta ele aldıklarını hatırlatan İnan, bu konunun Erbil’de de gündeme geldiğini aktardı. Irak-Türkiye petrol boru hattının kapalı olduğu ve yeniden açılma sürecinin sürüdüğünü vurgulayan İnan, bu konuları da Erbil’deki yetkililerle kapsamlı olarak görüştüklerini dile getirdi.

Musul'daki Aktiviteler

Musul’da, Türkiye'nin orada başkonsolosluğu bulunan tek ülke olduğunu söyleyen İnan, Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil ile temaslar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ayrıca, Türkmen kardeşlerimizle birlikte Hıdırellez etkinliğini kutladıklarını belirtti.

İnan, Telafer’de bulunarak yerel makamlarla istişarelerde bulunduklarını açıkladı. TİKA tarafından yeniden hayat verilen bir çocuk parkının açılışını yaptıklarını da ekledi.

Musul’a Destek

Büyükelçi İnan, Musul’da gerçekleştirilen ağaç dikme töreninde 250 bin ağacın Musul’a getirilmesi planlandığını ve bunlardan bir kısmının sembolik olarak dikildiğini ifade etti. Ayrıca, tarım alanında destek vermek üzere Türkiye’den iş insanları ve yetkililerin Musul’a geleceğini açıkladı.

İnan, "Bu komşu bölgelerimize, yakın ilişki içinde olduğumuz, sosyolojik ve beşeri ilişkilerimizin kuvvetli olduğu bu bölgelere destek vermeyi sürdüreceğiz" şeklinde sözlerini tamamladı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Erbil’de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbil ve Musul’daki kapsamlı temaslarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Erbil’de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbil ve Musul’daki kapsamlı temaslarına ilişkin değerlendirmede bulundu.