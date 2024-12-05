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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan, Erbil'de Talabani ile Görüştü

Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile Erbil'de önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 22:37
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 22:43
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan, Erbil'de Talabani ile Görüştü

Bağdat Büyükelçisi İnan'dan Erbil Temasları

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Erbil'deki temasları kapsamında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Büyükelçi İnan'ın önemli görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi. İnan, Talabani ile birlikte IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile de bir araya geldi.

İkili İlişkiler ve Bölgesel Gelişmeler

Başkonsolosluğun X hesabında yapılan paylaşıma göre, gerçekleştirilen bu iki görüşmede ikili ilişkiler ve güncel bölgesel gelişmeler üzerinde duruldu.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan (solda), Erbil’deki temasları kapsamında, Irak Kürt...

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan (solda), Erbil’deki temasları kapsamında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani (sağda) ile bir araya geldi.

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