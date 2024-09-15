Türkiye’nin Bakanları Brezilya’da Uçak Üretim Tesisini İnceledi

Bakanlar Kacır ve Yumaklı'nın Brezilya Ziyareti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, G20 Bakanlar Toplantısı için Brezilya'da bulundukları esnada Embraer uçak üretim tesisini ziyaret etti.

Üretim Tesisinde İncelemeler

Bakanların resmi açıklamalarına göre, Kacır ve Yumaklı, Embraer firması yetkilileri tarafından karşılanarak üretim tesisinde incelemelerde bulundular. Tesisin üst düzey yöneticileri tarafından kendilerine, firmanın faaliyet alanları hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

İşbirliği Fırsatları Ele Alındı

Bakanların ziyaretine BAYKAR ve TUSAŞ yetkilileri de katılarak yürütmekte oldukları projeler hakkında bilgi verdiler. BAYKAR'ın ürettiği İHA sistemleri olan TB2, AKINCI ve TB3 modellerinin yanı sıra insansız savaş uçağı KIZILELMA hakkında detaylar paylaşıldı. Ayrıca, TUSAŞ yetkilisi de şirketin çeşitli faaliyetleri hakkında bilgi sundu.

Fabrika Turu ve Gelecek Planları

Sunumların ardından Kacır ve Yumaklı, Embraer firma yetkililerine Türkiye'deki üretim ve AR-GE yatırımları ile ilgili potansiyel işbirliği fırsatlarını aktardılar. Bakanlar, sonrasında fabrikayı gezerek üretim süreçlerini yerinde gözlemlediler.

Embraer Hakkında

1969 yılında kurulan Embraer, bugüne kadar 8 binden fazla uçak üretmiştir. Sivil uçak üretiminde dünyada en büyük üçüncü firma olan bu Brezilya şirketinde yaklaşık 19 bin kişi istihdam edilmektedir.

G20 Bakanlar Toplantısı için Brezilya'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda) ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağda), Brezilya'daki uçak üreticisi Embraer firmasının üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

G20 Bakanlar Toplantısı için Brezilya'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda) ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağda), Brezilya'daki uçak üreticisi Embraer firmasının üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

G20 Bakanlar Toplantısı için Brezilya'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda) ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağda), Brezilya'daki uçak üreticisi Embraer firmasının üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

G20 Bakanlar Toplantısı için Brezilya'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda) ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağda), Brezilya'daki uçak üreticisi Embraer firmasının üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

G20 Bakanlar Toplantısı için Brezilya'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda) ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağda), Brezilya'daki uçak üreticisi Embraer firmasının üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

G20 Bakanlar Toplantısı için Brezilya'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda) ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağda), Brezilya'daki uçak üreticisi Embraer firmasının üretim tesisinde incelemelerde bulundu.