Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Akgün, KKTC Temsilciliğini Ziyaret Etti

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilciliğini ziyaret etti. Akgün, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e güven mektubunu sunmasının ardından KKTC Bakü Temsilciliğine geçiş yaptı.

Temsilcilik Faaliyetleri Üzerine Bilgi Alışverişi

Büyükelçi Akgün, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ile bir araya gelerek temsilciliğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Akgün, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyelerinin KKTC'yi kendi ülkelerinde kabul etmelerine yönelik kritik adımlarını yakından takip ettiklerini ifade etti.

Uluslararası Destek ve İşbirliği Vurgusu

Akgün, "KKTC'nin TDT içerisindeki gözlemci statüsündeki çabalarını hem destekliyoruz hem de önemli buluyoruz. KKTC'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını umuyorum. TDT başta olmak üzere başka pek çok uluslararası kurumda birlikte görev yapalım. Bu, bizim için büyük onurdur," dedi.

Büyükelçi Turganer'den Teşekkür

Büyükelçi Turganer de Akgün'ü Bakü Büyükelçisi atanması nedeniyle kutlayarak başarılar diledi. Turganer, Akgün'ün devraldığı bayrağı daha da ileri taşıyacağına inandığını vurguladı ve Türkiye ile Azerbaycan’a KKTC'ye verdikleri destekler için teşekkür etti. Ayrıca, Akgün'ün güven mektubunu sunmasının ardından KKTC Bakü Temsilciliğini ziyaret etmesinden büyük onur duyduklarını belirtti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün (solda), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilciliğini ziyaret etti. KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer (sağda) ile bir araya gelen Akgün, temsilciliğin faaliyetleri konusunda bilgi aldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün (solda), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilciliğini ziyaret etti. KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer (sağda) ile bir araya gelen Akgün, temsilciliğin faaliyetleri konusunda bilgi aldı.