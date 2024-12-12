Türkiye'nin Barış Diplomasisi: Somali ve Etiyopya Arasında Tarihi Mutabakat

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Etiyopya ve Somali arasında dün imzalanan mutabakatı değerlendirdi. Altun, bu anlaşmanın Türkiye'nin barış diplomasisinin somut bir tezahürü olduğunu söyledi. 7 saat süren müzakere sürecinin ardından gerçekleştirilen bu mutabakat, bölgedeki barışı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Somali ve Etiyopya Arasındaki Anlaşmanın Önemi

Altun, bu mutabakatın Afrika jeopolitiğine büyük katkılar sunacağını belirtti. “Cumhurbaşkanımız dışında iki ülkeyi masa etrafında buluşturacak başka bir dünya lideri yok” diyen Altun, söz konusu anlaşmanın bölgedeki çatışmaların çözümünde kritik bir adım olduğunu ifade etti.

Suriye Krizinin İnsanlık Tarihindeki Yeri

Altun ayrıca, Suriye krizinin uluslararası gündemin en önemli başlıklarından biri olduğunu vurguladı. 13 yıl süren bu krizin, Türkiye'nin ulusal birliği ve bekası için hayati bir konu olduğunu dile getirdi. “13 yıl içinde modern dünya tarihinde parmakla gösterilecek zulümlere tanıklık ettik” diyen Altun, bu süreçte bir milyona yakın insanın hayatını kaybettiğini ve 12 milyon insanın yerinden edildiğini aktardı.

Türkiye’nin Suriyeli Mültecilere Yaklaşımı

Altun, Türkiye’nin bu süreçte Suriyeli mültecilere kapılarını açma konusunda gösterdiği vicdani ve insani tutumu ön plana çıkardı. Bu tutumun, üstlenilen siyasi risklerle birlikte önemli olduğunu belirtti. “Milletimiz, tarihe altın harflerle yazılması gereken bir alicenaplık gösterdi” dedi.

Yeni Bir Dönem: Suriye'de Barış Umutları

Son olarak, Suriye’de yeni bir dönemin başladığına dikkat çeken Altun, Türkiye’nin Suriye halkının yanında olacağını ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik çabaların süreceğini ifade etti. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüttüğü yoğun diplomatik çabalar da önem kazandı.

Altun, “Bütün bunlar, büyük ve güçlü Türkiye’nin dünya siyasetine nasıl etki ettiğinin kanıtıdır” sözleriyle diplomatik başarıların altını çizdi.