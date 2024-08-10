Türkiye'nin Batı Balkanlar'daki Rolü Değerlendirildi

Türkiye'nin Batı Balkanlar'daki Etkisi

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Türkiye'nin Batı Balkanlar'daki rolüne dikkat çekti. İbrahimovic, "Batı Balkanlar'da Türkiye gibi önemli bir faktörün, bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen politikalara destek vermemesi, son derece değerli bir gösterge. Bu tür politikaların Türkiye gibi büyük ülkelerden destek görmemesi, onların kökünü kurutacaktır," dedi. Ayrıca, Gazze'deki insani krizle ilgili olarak, "İnsani kriz bir an evvel sona ermeli. Tüm tarafları bu barışın sağlanması için gerekeni yapmaya davet ediyorum," ifadelerini kullandı.

Orman Teşkilatı Yangınlarla Mücadele Ediyor

Orman Genel Müdürlüğü, yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı 7/24 müdahale etmek adına çalışmalarını sürdürmekte. 1 Ocak - 8 Ağustos tarihleri arasında 2,284 orman yangınına müdahalede bulunuldu.

Google Türkiye'den Medya Eğitim Programı

Google Türkiye, gazetecilere yönelik düzenleyeceği Dijital Habercilik Eğitim Programı'nda, yeni dijital araçları tanıtacak. Google Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Sırma Süren, "Gazetecilerin dijital becerilerle donatılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz," diye belirtti. Bu eğitim, yanlış bilgiyle mücadele etmeye yönelik yeni yollar aramak için çeşitli dijital araçlar sağlayacak.

Ayakkabı Sektöründe İhracat Artışı

Ayakkabı sektörü, 2024'ün ilk altı ayında yaklaşık 590 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, en çok satış yapılan ülkeler arasında Suudi Arabistan, Irak ve Almanya bulunuyor. Sektör, 2030 yılında 6.8 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı öngörüyor.

İhracatta Birleşik Krallık Öne Çıkıyor

Türkiye, temmuz ayı itibarıyla en fazla ihracatı Birleşik Krallık'a gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre dış satımda 348.3 milyon dolarlık bir artış kaydedildi.

Cam Ustası Sertaç Bayraktar Öğrencilerle Bilgilerini Paylaşıyor

El Sanatları Ustası unvanına sahip Sertaç Bayraktar, Beykoz'daki meslek lisesinde cam bölümünde eğitim vermekte. Her yıl 30'a yakın öğrencinin mezun olduğunu belirten Bayraktar, mesleğin kalıcılığının altını çizdi, "Biz isimlerden ziyade mesleğin ortaya çıkmasını istiyoruz," dedi.

Süper Lig'de Beşiktaş ve Samsunspor Karşılaşıyor

Beşiktaş ve Samsunspor, Süper Lig'de 63. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki maçlarda Beşiktaş'ın 34 galibiyeti bulunurken, Samsunspor'un galibiyet sayısı 11'dir.

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