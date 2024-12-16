Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Saygılı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e Güven Mektubunu Sundu

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Saygılı, Vucic'le İlk Adımı Attı
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile gerçekleştirdiği toplantıda güven mektubunu sundu.
Büyükelçi Saygılı, Cumhurbaşkanı Vucic tarafından başkent Belgrad’daki Sırbistan Sarayı'nda kabul edildi. Bu önemli kabul, Saygılı'nın görevine resmen başlaması anlamına geliyor.
Görevine başlamadan önce Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürü olarak hizmet veren Saygılı, diplomatik kariyeri boyunca önemli deneyimler edindi.
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı (sağda), Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e (solda) güven mektubunu sundu.
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı (sağda), Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e (solda) güven mektubunu sundu.