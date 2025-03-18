Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği'nde Anlamlı İftar Programı

Berlin Büyükelçiliği, Türk toplumu temsilcileri için iftar programı düzenledi. Büyükelçi Turan, önemli mesajlar iletti.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 23:31
Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği'nde Anlamlı İftar Programı

Berlin Büyükelçiliği'nde İftar Coşkusu

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Almanya'daki Türk toplumu temsilcilerine anlamlı bir iftar yemeği düzenledi. Büyükelçilik binasında gerçekleştirilen etkinliğe, Alman parlamentosu milletvekilleri, Azerbaycan'ın Berlin Büyükelçisi ve Türk toplumu temsilcileri katıldı.

Ramazan Ayının Önemi

Büyükelçi Turan, iftar programında yaptığı konuşmada, ramazan ayının sevgi, saygı ve hoşgörü ile dolu bir dönem olduğunu vurguladı. Ayrıca, bugünün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin fedakarlık ve inancını simgeleyen bir destan olduğunu ifade etti.

Bölgesel Barış ve Güvenlik Mesajları

Turan, kalplerin ve düşüncelerin Filistinlilerle beraber olduğunu dile getirdi ve Türkiye’nin bölgedeki kalıcı barış için uluslararası ortaklarıyla iş birliğine devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Ukrayna'daki savaşın Avrupa'daki güvenlik tehditlerini artırdığına dikkat çekerek, Avrupa'da barış amacıyla iş birliğinin önemini vurguladı.

İlişkilerin Güçlü Temelleri

Büyükelçi, Türkiye ve Almanya arasındaki uzun tarih ve güçlü ekonomik bağların iki ülke ilişkilerini pekiştirdiğini belirterek, bu ilişkilerin ilerleyen dönemde devam edeceği umudunu ifade etti. Ancak, Almanya'da Türk toplumu üzerindeki olumsuz etkileri de anarak, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının yükselişini eleştirdi.

Şiddet Olaylarına Dikkat

Turan, Hanau, Solingen ve Magdeburg gibi terör saldırılarında hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, Alman makamlarının bu tür saldırılara karşı sergilediği mücadeleyi desteklediğini ekledi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Almanya'daki Türk toplumu temsilcilerine iftar yemeği...

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Almanya'daki Türk toplumu temsilcilerine iftar yemeği verdi. Büyükelçilik binasında verilen iftara, Alman parlamentosu milletvekilleri Nils Schmid, Derya Türk Nachbaur, Azerbaycan'ın Berlin Büyükelçisi Nasimi Aghayev, Berlin eyalet meclisi üyeleri Ersin Nas, Tuba Bozkurt, Turgut Altuğ ile Türk toplumu temsilcileri katıldı.

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