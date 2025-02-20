Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Lütem, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a Güven Mektubunu Sundu

Büyükelçi Lütem, Avn'a Güven Mektubunu Sunduu

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'a güven mektubunu sundu. Görüşme sırasında Lütem'e, Büyükelçilik Misyon Şefi Yardımcısı Tolga Budak ve Askeri Ataşesi Yarbay Erdinç Durmaz eşlik etti.

Türkiye'den Tebrik ve Davet

Büyükelçi Lütem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avn'a Lübnan Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajını iletti. Ayrıca, Türkiye'ye de bir davet sundu.

Lübnan ile İlişkiler Güçlenecek

Lütem, Türkiye'nin Lübnan ile ilişkilerini daha da geliştirme niyetinde olduğunu belirterek, "Lübnanlı kardeşlerimizin her daim yanında duracağız." mesajını verdi. Bu açıklama, Türkiye'nin bölgedeki işbirliği ve dostluk çabalarının bir parçasını oluşturuyor.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem (sağda), Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'a (solda) güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem (sağda), Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'a (solda) güven mektubunu sundu.