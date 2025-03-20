Türkiye'nin BM Temsilciliği'nden Nevruz Bayramı Kutlaması

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği'nde Nevruz Bayramı Coşkusu

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, bu yıl Nevruz Bayramı'nı, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ve gözlemci ülkelerin çocuklarının eserlerinin sergilendiği özel bir etkinlikle kutladı.

Türkevi'nde düzenlenen ve "Nevruz'un Mucizeleri" temalı sergi, Türk Devletleri Teşkilatına bağlı ülkelerin daimi temsilcileri ile birlikte pek çok katılımcı tarafından ilgiyle ziyaret edildi.

Bunun yanı sıra, sergide Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Macaristan, Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 5 ile 15 yaş arasında toplam 40 genç sanatçının eserleri yer aldı. Sanatçıların resimlerinde, Türk devletlerinin masal, roman ve hikayeleri, etkileyici bir şekilde tuvale yansıtıldı.

Etkinliğe katılan genç sanatçılar, ülkelerinin renkli geleneksel kıyafetleri ile sergiye katılırken, her birine katılım sertifikaları verildi. Bu anlamlı etkinlik, çocukların yaratıcı bakış açılarını ve kültürel değerleri bir araya getirerek güzel bir kardeşlik tablosu oluşturdu.