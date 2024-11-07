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Türkiye'nin BM Temsilcisi, İsrail'e Silah Transferine Karşı Ortak Mektup Girişimini Değerlendirdi

Türkiye, İsrail'e silah transferinin durdurulması için uluslararası bir mektup başlattı. Detaylar burada.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 22:31
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 22:57
Türkiye'nin BM Temsilcisi, İsrail'e Silah Transferine Karşı Ortak Mektup Girişimini Değerlendirdi

Türkiye'den Ortak Mektup Girişimi

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'e silah transferinin sonlandırılması amacıyla başlatılan ortak mektup girişimini değerlendirdi.

Endişeler ve Uluslararası Hukuk

Büyükelçi Yıldız, mektubun Gazze, işgal altındaki Filistin toprakları, Lübnan ve Orta Doğu'daki uluslararası hukukun ihlallerine duyulan endişeyi yansıttığını belirtti. Yıldız, "Bu girişim, sivillerin korunması ve yasa dışı işgallerin önlenmesi konusundaki ortak tutumumuzu ifade etmektedir," şeklinde konuştu.

Silah Tedarikinin Durdurulması Talebi

Yıldız, ortak mektupta, "İsrail'e silah, mühimmat ve ilgili teçhizatın tedarikinin durdurulması için gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettik." ifadelerini kullandı.

Sivillere Yönelik Koruma

Özellikle kadın ve çocukların artan sivil can kaybının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Yıldız, acilen adım atılması gerektiğini belirtti.

Uluslararası Yükümlülükler ve Barışa Çağrı

Yıldız, tüm üye ülkelere uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunarak, BM Güvenlik Konseyi'nin barışı koruma görevini etkin şekilde yerine getirmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, kapsamlı bir ateşkes ve kalıcı bir barış için adım atılmasının ahlaki bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

BM'ye Yaratıcı Bir Yaklaşım Çağrısı

BM'nin mevcut süreçte eleştiriler aldığını belirten Yıldız, "BM Güvenlik Konseyi, Genel Kurul ve Genel Sekreter, daha yaratıcı ve proaktif yollar bularak ateşkes sağlamalıdır," şeklinde konuştu.

Filistin Temsilcisinden Teşekkür Mesajı

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, mektuba destek veren ülkelere teşekkür ederken, ortak mektubun BM Genel Kurulu'ndaki talepleri yerine getirme konusunda "somut ve çok önemli bir adım" olduğunu ifade etti. Ayrıca, ülkelerin ulusal kapasiteleri doğrultusunda yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin...

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan ve İsrail'e silah transferinin sonlandırılması talep edilen ortak mektup girişimi hakkında, BM'de basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına, ortak mektuba destek olan 52 ülke ve 2 uluslararası örgütün temsilcileri de katıldı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin...

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan ve İsrail'e silah transferinin sonlandırılması talep edilen ortak mektup girişimi hakkında, BM'de basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına, ortak mektuba destek olan 52 ülke ve 2 uluslararası örgütün temsilcileri de katıldı.

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