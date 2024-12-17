Türkiye'nin BM Temsilcisi: Suriye'de İstikrar Terör Tehdidi Olmadan Sağlanamaz

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'de istikrarın sağlanması için öncelikle terör tehdidinin bertaraf edilmesi gerektiğini vurguladı. Suriye'deki geçiş sürecinin terör grupları tarafından suistimal edilmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Büyükelçi Yıldız, BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen Suriye oturumunda önemli açıklamalarda bulundu. Suriye halkının tarihsel bir dönüm noktasında olduğunu ifade eden Yıldız, 8 Aralık sonrası yeni bir döneme geçiş olduğunu ve bu durumun, yıllardır yaşanan acıların geri dönüş yerine barış, istikrar ve refah için bir fırsat sunduğunu belirtti.

Yıldız, Suriye halkının 14 yıl boyunca çektiği korkunç acılardan sonra özgür ve kapsayıcı bir Suriye kurmaya daha önce hiç olmadığı kadar yakın olduklarını dile getirdi.

Geleceğe Dair Zorluklar ve Toprak Bütünlüğü

Suriye'nin geleceğine dair bazı zorlukların aşılması gerektiğini söyleyen Yıldız, birlik içinde, kapsayıcı ve istikrarlı bir Suriye'nin tüm bölgeye katkı sağlayabileceğini belirtti. "Güvenilir ve meşru bir geçiş süreci, Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde olmalı. Bu da ulusal birlik doğrultusunda cesur, kapsayıcı ve kararlı adımlar atmayı gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

"Suriye'nin toprak bütünlüğü her koşulda korunmalıdır" diyen Yıldız, ülkenin parçalanmasının yalnızca Suriye'nin geleceğini değil, aynı zamanda bölgeyi de istikrarsızlaştıracağını sözlerine ekledi.

Terör Tehdidi ve Uluslararası Destek

Yıldız, Türkiye'nin on yıllardır Suriye halkının yanında durduğunu ve Suriye içinde kalan insanlara destek sunduğunu vurguladı. Ancak uluslararası toplumun da sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Suriye'deki istikrarın sağlanabilmesi için terör tehdidinin ortadan kaldırılmasının şart olduğunu vurgulayarak, "Suriye'deki geçiş sürecinin terör grupları tarafından suistimal edilmesine izin verilmemesi gerekiyor" dedi.

Özellikle PKK/YPG/sözde 'SDG' ve bağlantılarının, Suriye'nin bütünlüğüne ve Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirten Yıldız, bu tür örgütlerin Suriye'de bir geçiş sürecine kabul edilmemesi gerektiğini ifade etti.

İsrail'in Saldırıları ve Rejim Vahşeti

Yıldız, ayrıca İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına da değinerek, bu saldırıların Suriye'de istikrar inşa etme çabalarını baltaladığını söyledi. Suriye rejiminin işlediği vahşetlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Yıldız, "BMGK bu duruma uygun tepki vermelidir" dedi.

Sözlerinin devamında, uluslararası toplumun Sednaya Hapishanesi ve Şam bölgesinden gelen vahşete göz yummaması gerektiğine vurgu yaptı. "Bu kritik dönemeçte, Suriye halkının hedefi olan özgür ve kapsayıcı bir geleceğe bağlılığımızı yenileyelim. Bu, tüm bölgenin istikrarı için önemli bir temel oluşturacak" dedi.

Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve refahına olan bağlılığını güçlü bir biçimde sürdüreceğini de sözlerine ekledi.