Türkiye'nin Çevre Mücadelesi: '21. Yüzyılda Türkiye'nin Çevre Seferberliği' Kitabı

Fahrettin Altun'dan 'Çevre Seferberliği' Kitabı Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na özel hazırlanan '21. Yüzyılda Türkiye'nin Çevre Seferberliği Kitabı' ile Türkiye'nin çevre konusundaki duyarlılığını kamuoyuna sundu.

İklim Krizi ve Gelecek Nesiller

Altun, sosyal medya paylaşımında, daha yaşanabilir bir miras bırakmanın önemine değinerek, "Bugün dünyamız ciddi sınamalarla karşı karşıya, bu sınamalardan birisi de iklim krizinin derinleşmesidir." dedi.

Küresel Sorumluluk ve Hedefler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dünya 5’ten büyüktür" ifadesiyle daha adil bir dünya için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladığını belirten Altun, bu çabaları kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Sıfır Atık Projesi ve Yeşil Kalkınma Devrimi

Altun, Emine Erdoğan önderliğinde 2017'de başlatılan ve çevre için önemli bir proje olan Sıfır Atık Projesi'nin, Türkiye'nin çevre alanındaki küresel bir marka haline geldiğini söyledi. Ayrıca, Yeşil Kalkınma Devrimi ile sürdürülebilir çevre için bir yol haritası çizdiklerini belirtti.

Uluslararası İşbirliği ve Mesajlar

Altun, kitabın, BM yetkilileri ve uzmanların görüşleriyle zenginleştirildiğini belirterek, çevre politikalarının kamu yönetiminin merkezi unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Fahrettin Altun, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, bu eseri kamuoyuna sunarak, Türkiye'nin iklim krizine karşı kararlı mücadelesini vurguluyoruz."