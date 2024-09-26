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Türkiye'nin Çevre Seferberliği: Bir Küresel Çözüm Arayışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'nda, Türkiye'nin çevre politikalarını içeren kitabı tanıttı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:59
Türkiye'nin Çevre Seferberliği: Bir Küresel Çözüm Arayışı

Türkiye'nin Çevre Seferberliği Kitabı Tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na özel olarak "21. Yüzyılda Türkiye'nin Çevre Seferberliği" adlı kitabı yayımladı. Bu kitap, Türkiye'nin iklim krizi ile mücadelesini ve çevre alanındaki duyarlılığını detaylarıyla ele alıyor.

Kitabın İçeriği ve Amaçları

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan bu eser, Türkiye’nin çevre politikalarının yanı sıra çevre ile ilgili yasal düzenlemeleri, eylem planlarını ve uluslararası anlaşmaları kapsamaktadır. Kitap, Türkiye'nin çevre konusundaki kurumsal yapısını ve bu alandaki faaliyet gösteren kurumların rollerini de açıklamaktadır.

Çözüm Önerileri ve İşbirlikleri

Kitap, Türkiye'nin iklim krizi ve çevre sorunlarına yönelik önerilerini ve işbirliği modellerini sunarak önemli bir katkı sağlamaktadır. Ayrıca, Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Hareketi gibi projeler, dünya genelinde dikkat çekmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vurgu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kitabın takdim yazısında, "Tabiat, Allah'ın insanoğluna bahşettiği en büyük nimetlerden biridir. Ancak sanayileşme ve kapitalizm, doğayla olan ilişkimizi ciddi şekilde tahrip etmiştir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, çevre krizinin çözümünde herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Geçmişten Günümüze Türkiye'nin Çabaları

2002 yılından bu yana Türkiye, doğal kaynakların korunması ve çevre kirliliği ile mücadele adına önemli adımlar atmıştır. "Sıfır Atık Hareketi" gibi uluslararası birçok çevre projesinin de yürütücüsü olan Türkiye, bu alanda örnek bir model haline gelmiştir.

Sonuç ve Gelecek Vizyonu

Erdoğan, "Daha yaşanabilir bir dünya için derhal harekete geçmeliyiz." diyerek, tüm ülkelerin bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmesinin önemine dikkat çekti. Bu kitap ise Türkiye’nin çevre mücadelelerinden elde edilen deneyimleri tüm dünyaya taşıyacak önemli bir kaynak olmayı hedeflemektedir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM)...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'na özel "21. Yüzyılda Türkiye'nin Çevre Seferberliği" kitabı hazırlandı. Türkiye'nin çevre konusundaki duyarlılığını ve iklim krizi ile mücadeledeki kararlılığını tüm yönleriyle ortaya koymak amacıyla yayınlanan "21. Yüzyılda Türkiye'nin Çevre Seferberliği" kitabının takdim yazısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alındı. Türkçe ve İngilizce hazırlanan kitap, Türkiye’nin uygulamaya koyduğu çevre politikalarını detaylı bir şekilde ele alıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM)...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'na özel "21. Yüzyılda Türkiye'nin Çevre Seferberliği" kitabı hazırlandı. Türkiye'nin çevre konusundaki duyarlılığını ve iklim krizi ile mücadeledeki kararlılığını tüm yönleriyle ortaya koymak amacıyla yayınlanan "21. Yüzyılda Türkiye'nin Çevre Seferberliği" kitabının takdim yazısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alındı. Türkçe ve İngilizce hazırlanan kitap, Türkiye’nin uygulamaya koyduğu çevre politikalarını detaylı bir şekilde ele alıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM)...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'na özel "21. Yüzyılda Türkiye'nin Çevre Seferberliği" kitabı hazırlandı. Türkiye'nin çevre konusundaki duyarlılığını ve iklim krizi ile mücadeledeki kararlılığını tüm yönleriyle ortaya koymak amacıyla yayınlanan "21. Yüzyılda Türkiye'nin Çevre Seferberliği" kitabının takdim yazısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alındı. Türkçe ve İngilizce hazırlanan kitap, Türkiye’nin uygulamaya koyduğu çevre politikalarını detaylı bir şekilde ele alıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM)...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'na özel "21. Yüzyılda Türkiye'nin Çevre Seferberliği" kitabı hazırlandı. Türkiye'nin çevre konusundaki duyarlılığını ve iklim krizi ile mücadeledeki kararlılığını tüm yönleriyle ortaya koymak amacıyla yayınlanan "21. Yüzyılda Türkiye'nin Çevre Seferberliği" kitabının takdim yazısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alındı. Türkçe ve İngilizce hazırlanan kitap, Türkiye’nin uygulamaya koyduğu çevre politikalarını detaylı bir şekilde ele alıyor.

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