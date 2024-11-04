Türkiye'nin Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 28'e Ulaştı

Türkiye'nin Coğrafi İşaret Tescilli Ürünleri Arasında Yeni Eklemeler

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescillenen coğrafi işaretli ürün sayısını 28'e çıkararak önemli bir başarıya imza attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu artışın Manisa mesir macununun da listeye dahil edilmesiyle gerçekleştiğini duyurdu.

Kültürel Mirasın Değeri

Bakan Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "41 farklı baharatla hazırlanan, şifalı içeriği ve asırlık geleneğiyle mesir macunumuz kültürel mirasımızın en değerli tatları arasında yer alıyor. Yerel kalkınma hamlesiyle Anadolu'nun zenginliklerini dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz," ifadelerini kullandı.

İşaret Tescili ve Yerel Kalkınma

Bu gelişme, Türkiye'nin yerel ürünlerini uluslararası alanda tanıtma çabasının bir parçası olarak değerlendirilirken, coğrafi işaret tescili yalnızca ekonomik bir fırsat sunmakla kalmayıp aynı zamanda kültürel mirasın korunmasında da önemli bir rol oynuyor.