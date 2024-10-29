Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu New York'ta Gerçekleşti

Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel bir resepsiyon düzenledi. Organizasyon, New York'taki Türkevi'nde gerçekleştirildi.

Resepsiyon Detayları

Etkinliğin ev sahipliğini, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız üstlendi. Resepsiyona, BM Genel Sekreter Yardımcıları, daimi temsilciler, diplomatlar ve Türk-Amerikan topluluğundan birçok davetli katıldı.

Resepsiyonun Başlangıcı

Etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışındaki misyonlara gönderdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video mesajı gösterildi.

Büyükelçi Yıldız'ın Konuşması

Büyükelçi Yıldız, Cumhuriyet'in Türk halkı için taşıdığı derin anlamları vurguladı. "Cumhuriyet, her kesimi kapsayan ulusal kimliğin ve güçlü bir tarih, coğrafya ve kültüre dayalı özgüvenin simgesidir" dedi. Yıldız, bağımsızlık, özgürlük, ulusal egemenlik, insan hakları, eşitlik ve kadın güçlenmesi gibi kavramların Cumhuriyet ile özdeşleştiğini ifade etti. Ayrıca, Cumhuriyet'in eğitim, sağlık ve kamu hizmetlerine erişimi, hukukun üstünlüğünü ve sürdürülebilir kalkınmayı temsil ettiğini belirtti.

Barış ve Diplomasi Önceliği

Büyükelçi Yıldız, yaşanan ihtilafların sessizlikle geçiştirilemeyeceğini söyledi. "Barış ve diplomasi, tüm zorluklara rağmen önceliklendirilmelidir" vurgusu yaptı. Türkiye'nin küresel ölçekteki artan etkisi ve sorumlulukları çerçevesinde, uluslararası işbirliğine, dayanışmaya ve karşılıklı saygıya dayalı bir yaklaşım benimsediğinin altını çizdi.