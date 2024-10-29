DOLAR
34,28 0,05%
EURO
37,11 -0,08%
ALTIN
3.056,46 -1,11%
BITCOIN
2.483.128,79 -4,09%

Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu New York'ta Gerçekleşti

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği, Cumhuriyet Bayramı için önemli bir resepsiyon düzenledi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 22:44
Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu New York'ta Gerçekleşti

Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel bir resepsiyon düzenledi. Organizasyon, New York'taki Türkevi'nde gerçekleştirildi.

Resepsiyon Detayları

Etkinliğin ev sahipliğini, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız üstlendi. Resepsiyona, BM Genel Sekreter Yardımcıları, daimi temsilciler, diplomatlar ve Türk-Amerikan topluluğundan birçok davetli katıldı.

Resepsiyonun Başlangıcı

Etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışındaki misyonlara gönderdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video mesajı gösterildi.

Büyükelçi Yıldız'ın Konuşması

Büyükelçi Yıldız, Cumhuriyet'in Türk halkı için taşıdığı derin anlamları vurguladı. "Cumhuriyet, her kesimi kapsayan ulusal kimliğin ve güçlü bir tarih, coğrafya ve kültüre dayalı özgüvenin simgesidir" dedi. Yıldız, bağımsızlık, özgürlük, ulusal egemenlik, insan hakları, eşitlik ve kadın güçlenmesi gibi kavramların Cumhuriyet ile özdeşleştiğini ifade etti. Ayrıca, Cumhuriyet'in eğitim, sağlık ve kamu hizmetlerine erişimi, hukukun üstünlüğünü ve sürdürülebilir kalkınmayı temsil ettiğini belirtti.

Barış ve Diplomasi Önceliği

Büyükelçi Yıldız, yaşanan ihtilafların sessizlikle geçiştirilemeyeceğini söyledi. "Barış ve diplomasi, tüm zorluklara rağmen önceliklendirilmelidir" vurgusu yaptı. Türkiye'nin küresel ölçekteki artan etkisi ve sorumlulukları çerçevesinde, uluslararası işbirliğine, dayanışmaya ve karşılıklı saygıya dayalı bir yaklaşım benimsediğinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Cumhuriyet Coşkusu: 101 Kişilik Zeybek Gösterisi
2
Samsun'da Motosiklet Kazası: Komiser Ağır Yaralandı
3
Çankırı'da Otomobil ve Çapa Makinesi Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
4
Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
5
Tahran'da Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu
6
Muğla'da Coşkulu Cumhuriyet Bayramı Kutlaması
7
Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Zanlı Tutuklandı

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek