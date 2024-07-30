Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Senegal Haber Ajansı'nı Ziyaret Etti

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nden Önemli Ziyaret

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Senegal Haber Ajansı (APS)'na resmi bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki medya ilişkilerini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak önemli bir adım niteliği taşıyor.

Görüşmelerde Medya İşbirliği Vurgusu

APS Genel Müdürü Thierno Amadou Sy tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Büyükelçi Sağman, ajansın kuruluşu ve çalışma sistemine dair bilgi aldı. Sağman, iki ülkenin halklarının birbirlerini daha iyi tanıyabilmeleri için medya alanındaki işbirliklerinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Destek Mesajı

Büyükelçi, bu bağlamda Türkiye'nin Senegal'e her türlü destek vermeye hazır olduğunu belirtti. APS Genel Müdürü Sy ise ajansın kapasitelerini geliştirmek amacıyla Anadolu Ajansı ile işbirliği yapma niyetinde olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman (solda), Senegal Haber Ajansına (APS) nezaket ziyaretinde bulundu. APS Genel Müdürü Thierno Amadou Sy (sağda) tarafından karşılanan Sağman, APS'nin kuruluşu ve işleyişine ilişkin Sy'den bilgi aldı.