Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye'nin Dış Ticaret Verileri Umut Veriyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Temmuz ayı dış ticaret sonuçlarını değerlendirdi, ihracat artışını vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 13:50
Türkiye'nin Dış Ticaret Verileri Umut Veriyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dış Ticaret Verilerini Değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Temmuz ayında Türkiye'nin dış ticaretinde kaydedilen olumlu sonuçları açıkladı. Kacır, "Dış ticarette alınan iyi sonuçlar, cari işlemlerde yaşanan iyileşme ve dengelenmeler, Türkiye'nin kararlı ve istikrarlı ekonomi politikalarının bir göstergesidir." şeklinde konuştu.

İhracatta Yüzde 13.8 Artış

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Temmuz ayı dış ticaret verilerini inceledi. Bu kapsamda ihracatın geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 oranında artarak 22,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirtti. İthalatın ise yüzde 7,8 azalarak 29 milyar 805 milyon dolar olduğunu ifade etti. Ayrıca, ihracatın ithalatı karşılama oranının geçen yılın Temmuz ayında yüzde 61,2 iken bu yılın Temmuz ayında 75,5'e yükseldiğini duyurdu.

Yılın İlk Yedi Ayı Değerlendirmesi

Yılın ilk yedi ayına bakıldığında, ihracatın yüzde 4,1 artış gösterdiğini, ithalatın ise yüzde 8,3 azaldığını belirten Kacır, yıllıklandırılmış ihracatın 261,5 milyar dolar seviyesine yükseldiğini söyledi.

Hedef: Yatırım ve İhracatla Büyümek

Kacır, Türkiye'nin reform ve iyileşme sürecini devam ettireceğinin altını çizerken, "Türkiye'nin rotası ve hedefi bellidir; yatırım, inovasyon, yüksek teknoloji, istihdam, üretim ve ihracatla büyümek." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar