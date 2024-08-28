Türkiye'nin Dış Ticaret Verileri Umut Veriyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dış Ticaret Verilerini Değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Temmuz ayında Türkiye'nin dış ticaretinde kaydedilen olumlu sonuçları açıkladı. Kacır, "Dış ticarette alınan iyi sonuçlar, cari işlemlerde yaşanan iyileşme ve dengelenmeler, Türkiye'nin kararlı ve istikrarlı ekonomi politikalarının bir göstergesidir." şeklinde konuştu.

İhracatta Yüzde 13.8 Artış

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Temmuz ayı dış ticaret verilerini inceledi. Bu kapsamda ihracatın geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 oranında artarak 22,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirtti. İthalatın ise yüzde 7,8 azalarak 29 milyar 805 milyon dolar olduğunu ifade etti. Ayrıca, ihracatın ithalatı karşılama oranının geçen yılın Temmuz ayında yüzde 61,2 iken bu yılın Temmuz ayında 75,5'e yükseldiğini duyurdu.

Yılın İlk Yedi Ayı Değerlendirmesi

Yılın ilk yedi ayına bakıldığında, ihracatın yüzde 4,1 artış gösterdiğini, ithalatın ise yüzde 8,3 azaldığını belirten Kacır, yıllıklandırılmış ihracatın 261,5 milyar dolar seviyesine yükseldiğini söyledi.

Hedef: Yatırım ve İhracatla Büyümek

Kacır, Türkiye'nin reform ve iyileşme sürecini devam ettireceğinin altını çizerken, "Türkiye'nin rotası ve hedefi bellidir; yatırım, inovasyon, yüksek teknoloji, istihdam, üretim ve ihracatla büyümek." ifadelerini kullandı.