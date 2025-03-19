Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, Dünya Müslüman Alimler Birliği'ni İftarda Ağırladı

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, ramazan iftarında Dünya Müslüman Alimler Birliği üyeleriyle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 23:37
Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, Dünya Müslüman Alimler Birliği'ni İftarda Ağırladı

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, düzenlediği tematik ramazan iftarları çerçevesinde Dünya Müslüman Alimler Birliği üyelerini ağırladı. İftar programı, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik, Doha Büyükelçiliği bahçesinde düzenlendi ve birlik üyeleri ile Katar'daki din adamlarının katılımıyla gerçekleşti.

İftar Programında Vurgular

İftarda konuşma yapan Büyükelçi Göksu, Katar'daki alimler ve din adamlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'de yeniden başlayan saldırılarını kabul edilemez olarak değerlendirerek, ateşkesin bir an önce yeniden tesis edilmesi gerektiğinin önemine dikkat çekti.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Göksu, Gazze'deki ateşkes görüşmelerinin devam etmesi için uluslararası topluma büyük sorumluluklar düştüğünü belirtti. "Bizler Türkiye olarak Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Katliamların durması ve ateşkesin sağlanması için uluslararası topluma çok büyük sorumluluklar düşüyor," dedi.

Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği ise İslam coğrafyalarında yaşanan zulümlere son verme sorumluluğunun öncelikle Müslümanların omuzlarında olduğunu vurguladı. Karadaği, "Gazze'nin kurtuluşu da, Kudüs'ün özgürlüğü de, Sudan'ın felaha erişmesi ve tüm mazlum coğrafyaların zulümlerden kurtarılması da Müslümanların vahdetine, dayanışmasına ve birlikte hareket etmesine bağlıdır," şeklinde konuştu.

Tarihî Sorumluluk

Karadaği, Türkiye'nin Filistin konusunda tarihi ve manevi sorumluluğuna da dikkat çekti. "Dünya Müslüman Alimler Birliği olarak, Türkiye'nin duruşunu takdir ediyoruz," diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a ve Türk milletine teşekkür etti.

İftar programı, katılımcılara Türk mutfağından seçkin yemeklerin ikram edilmesi ve fotoğraf çekimleriyle sona erdi.

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