Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, Gazzeli Kız Çocuğunu Annesiyle Buluşturdu

Türkiye ve Katar’dan Duygusal İşbirliği

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, Gazzeli kız çocuğu İbtisam Alryaty (11) ve annesi Azhar Alryaty'yi 15 ay aradan sonra Katar'da bir araya getirdi. Bu buluşma, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği ile Katar makamlarının işbirliği sayesinde gerçekleşti.

İbtisam'ın Tedavi Süreci

İsrail saldırıları altında kalan Gazze Şeridi’nden tahliye edilerek tedavi için Doha'ya getirilen İbtisam, burada ilk 5 ay boyunca beyin kanaması tedavisi gördü. Bu süreç boyunca bir yılı aşkın bir süre, ailesinden ayrı kalmak zorunda kaldı.

Emotional Buluşma Anları

Aile, Hamad Uluslararası Havalimanı’nda bir araya geldiğinde duygusal anlar yaşandı. Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu ve Katar Dışişleri Bakanlığı'nda Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Meryam el-Misnad, minik İbtisam’ı annesi ve kız kardeşiyle birlikte karşıladı.

Büyükelçi Göksu'dan Teşekkür

Büyükelçi Göksu, bu anlamlı buluşmada yer almaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Türkiye ile Katar arasındaki derinleşen işbirliğinin bir parçası olarak Gazzeli aileleri yeniden bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Ayrıca, Gazze'de yaşanan soykırıma kayıtsız kalmayarak destek veren Katar devletine teşekkür etti.

Katar Devleti'nden Destek Mesajı

Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Meryam Al Misnad, Filistinli yaralıların aileleriyle yeniden kavuşmalarına olanak tanıdığı için Türkiye'ye teşekkür etti ve işbirliğinden duyduğu takdiri dile getirdi.

Bu buluşma, Türkiye ve Katar arasında devam eden işbirliğinin önemli bir örneği olarak dikkat çekmektedir.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin girişimi ve Katar makamlarının işbirliğiyle Gazzeli kız çocuğu İbtisam Alryaty (11), Türkiye’de kız kardeşiyle birlikte tedavi gören annesi Azhar Alryaty’le 15 ay sonra Doha’da bir araya getirildi. Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu (solda) ve Katar Dışişleri Bakanlığında Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Meryam el-Misnad (sağda), Türkiye'den gelen Gazzeli İbtisam'ın annesi Azhar Alryaty ile kız kardeşini Hamad Uluslararası Havalimanı’nda minik İbtisam’la beraber karşıladı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin girişimi ve Katar makamlarının işbirliğiyle Gazzeli kız çocuğu İbtisam Alryaty (11), Türkiye’de kız kardeşiyle birlikte tedavi gören annesi Azhar Alryaty’le 15 ay sonra Doha’da bir araya getirildi. Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu (solda) ve Katar Dışişleri Bakanlığında Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Meryam el-Misnad (sağda), Türkiye'den gelen Gazzeli İbtisam'ın annesi Azhar Alryaty ile kız kardeşini Hamad Uluslararası Havalimanı’nda minik İbtisam’la beraber karşıladı.