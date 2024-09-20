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Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nden Gaziler Günü Anma Programı

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, Gaziler Günü dolayısıyla anlam dolu bir anma etkinliği düzenledi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 19:17
Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nden Gaziler Günü Anma Programı

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nden Anma Etkinliği

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, Gaziler Günü dolayısıyla şehitler ve gazileri anmak amacıyla özel bir program gerçekleştirdi. Katar'ın başkenti Doha'daki Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi'nde yapılan etkinliğe, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Deniz Albay Özgür Özkan, Türk kurum temsilcileri, gaziler, elçilik çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı Duruşu ve Konuşmalar

Program, şehitler ve gaziler için saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Yunus Emre Enstitüsü Koordinatör Vekili Muhammed Mazhar Şahin, açılışta, "Şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız. Doha'da Yunus Emre Enstitüsü olarak bu gibi önemli günlerde geleneklerimizi yaşatıyoruz." dedi.

Gazilere Selam ve Plaket Takdimi

Albay Özgür Özkan, gerçekleştirdiği konuşmada, "Gazi ve şehitlerimizin örnek alarak, bugünün nesili olarak üstümüze düşeni yerine getireceğiz" ifadelerine yer verdi. Büyükelçi Göksu ise Türk milletinin bağımsızlık tutkusunu vurgulayarak, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Öğrencilerden Anlamlı Performans

Etkinlikte ayrıca, Katar Türk Okulu öğrencileri, şehit ve gazilere ithafen şiirler okudu. Jandarma Genel Komutanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü için hazırladığı kısa filmi de katılımcılara gösterdi.

Program sonunda, Büyükelçi Göksu, Katar Türk Müşterek Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan beş gazimize plaket takdim etti.

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