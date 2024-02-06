Türkiye'nin dört bir yanında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi anıldı

Kahramanmaraşlı merkezli, 11 ili vuran depremlerin yıl dönümünde Tokat'ta depremde ölen vatandaşlar için sabah namazında dua okundu. Tokat Valiliği'nin yazılı açıklamasına göre, 6 Şubat 2023'te ilk depremin olduğu saat 04.17'de Tokat AFAD İl Müdürlüğü'nde anma etkinlikleri başladı.

Deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili slayt gösterisi Vali Numan Hatipoğlu'nun yönettiği toplantıda yapıldı. Toplantıdan sonra katılımcılar Karşıyaka Gazi Osman Paşa Merkez Camisi'nde sabah namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetine katıldı. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için dua edildi. Namazdan sonra cami bahçesinde cemaate sıcak çorba verildi. Etkinliklere, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Vali Yardımcısı Kaya Çelik, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, AFAD ve UMKE başta olmak üzere arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar katıldı.





ADANA'DA 6 ŞUBAT'TA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Adana'da depremde ölen vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Merkez Çukurova ilçesindeki Ramazanoğlu Camisi'nde sabah namazından sonra depremde yaşamını yitirenler için dua okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, camiden çıktıktan sonra gazetecilere, bir yıl önce ülkece yaşadıkları felaketi hatırlattı. Böyle bir acının tekrarlanmaması dileğinde bulundu.

TRAKYA'DA 6 ŞUBAT ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da anma etkinlikleri yapıldı. Kırklareli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde toplanan katılımcılar, saat 04.17'de İstiklal Marşı okuyup saygı duruşunda bulundu. Vali Birol Ekici, burada konuşarak bir yıl önce yaşanan felaketi anımsattı. Depremlerde çok sayıda vatandaşın öldüğünü, yaralandığını, evsiz kaldığını belirten Ekici, o gün İskenderun'a gittiğini söyledi. İkinci depremi aracında hissettiğini dile getiren Ekici, "Çok zor bir görev üstlendik. Kırklareli ilk gün 7 milyon lira üzerinde bağış ve 350 tır yardım yolladı. Bu yardımlar aylarca devam etti. Kırklareli'nin gururunu yaşadık. Bölgeye 1600 gönüllü vatandaşımız gitti. Orada aylarca çalıştılar. Allah bir daha böyle bir acı vermesin, Allah devletimizi milletimizi korusun." dedi. Programda AFAD'ın hazırladığı kısa film gösterildi.





DEPREMDE AKILLARA KAZINAN ZONGULDAK DEMOKRASİ PLATFORMU ÇALIŞANLARI 6 ŞUBAT'I UNUTMADI

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Zonguldak Demokrasi Platformu ve deprem bölgesindeki çalışmalarıyla akıllara kazınan madenciler anma etkinliği düzenledi. Kent merkezindeki Madenci Anıtı'nda buluşan sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri ile madenciler, depremde ölen vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu. Baret ve işçi kıyafeti giyen madenciler ve üyeler, anıta karanfil koydu. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, depremde yaşamını yitirenleri anarak, madencilerin deprem sonrası önemli bir rol üstlendiğini söyledi. "Madenciler arama kurtarma çalışmalarına büyük bir fedakarlıkla katıldı. 4 bin madenci kardeşimiz enkaz altındaki bir cana nefes olmak için çabaladı. Bu işin kahramanları madenci kardeşlerimiz. Yaptıkları çalışmalarla birçok insanın hayatını kurtardılar." diyen Yeşil, böyle acıların bir daha yaşanmamasını diledi. "Madenciler yer altında ne yapabiliyorsa yer üstünde de onu yaptı. Ülkemiz deprem bölgesi, bu acılar tekrarlanabilir, bunlara hazırlıklı olmalıyız. Hazırlanan projeye göre 2 bin maden işçisi arama kurtarma çalışmalarına katılacak. Projenin bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz ve izliyoruz." dedi.





İSKENDERUN'DAN 'UNUTMADIK' MESAJI

Kaymakamlığın organize ettiği anma programına, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, kaymakamlık önünden meşalelerle "Sessiz Yürüyüş" yaparak Şehit Pamir Caddesi'ni takip etti. Saat 04.17'de Pac Meydanı'na ulaştılar. Meydanda depremde ölen vatandaşlar için saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı söylendi. Selanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Programda, İskenderun İlçe Müftüsü Ramazan Avcı, Hatay Ermeni Kiliseleri Ruhani Lideri Peder Avedis Tabaşyan ve İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Peder Nikola Yusuf Papazoğlu dua etti.

IĞDIR, KARS VE ERZİNCAN'DA DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Kars 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü salonunda anma programı yapıldı. Sağlık çalışanları, kurtarma ekipleri ve bazı protokol üyeleri, depremde ölen vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu. Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. 11 ilde yaşanan depremin Türkiye'yi derinden etkilediğini söyleyen

Polat, "İlk andan itibaren devletin kamu kurum ve kuruluşların nasıl çalıştığını, milletimizin aklının, kalbinin orada attığına hepimiz şahit olduk. Kars'tan da yüzlerce tır oraya gitmiştir, binlerce arkadaşımız orada hizmet etmiştir. Bu devletimizin ne kadar büyük bir devlet olduğu gördük, müthiş bir milletiz." diye konuştu.