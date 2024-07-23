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Türkiye'nin Dört Şehrinde Kahve Festivalleri Heyecanı

Türkiye'de kahveseverler için bu yıl dört büyük festival düzenleniyor: İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 14:13
Türkiye'nin Dört Şehrinde Kahve Festivalleri Heyecanı

Kahve Festivalleri 2023'te Dört Şehirde

Kahveseverlerin büyük heyecanla beklediği kahve festivalleri, bu yıl İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da gerçekleştirilecek. Organizasyonun duyurduğu bilgilere göre, Ankara Coffee Festival 20-22 Eylül tarihleri arasında Bilkent Center'da, İstanbul Coffee Festival ise 3-6 Ekim tarihlerinde Ataköy Marina'da düzenlenecek. 22-24 Kasım tarihlerinde ise Antalya'da Antalya Coffee Festival Cam Piramit'te kahveseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Festival Detayları ve Tarihler

Bu yılki festivallerde İstanbul Kahve Festivali 10. yılını, Ankara 8. yılını, İzmir 3. yılını ve Antalya ise ilk kez kapılarını açarak katılımcılara ev sahipliği yapacak. İzmir Coffee Festival'inin tarih ve mekanı ise yakında açıklanacak.

Dolu Dolu Bir Program

Festival kapsamında nitelikli kahve dükkanları, kavurmahaneler, artizan lezzetler ve dünya çapında tanınmış kahve markaları bir araya gelecek. Katılımcılar, paneller, atölyeler, seminerler ve konserlerin yanı sıra, tadımlar, eğitimler, workshoplar ve evde demleme teknikleri gibi çeşitli aktivitelerle dolu bir deneyim yaşayacaklar.

Kahve Uzmanları ile Buluşma Fırsatı

Dünyanın dört bir yanından gelen kahve uzmanları, uzmanlık alanlarındaki deneyimlerini ve bilgilerini katılımcılarla paylaşacak. Kahve festivalleri, gastronomi alanında kendine yer edinen marka festivalleri olarak her yıl yoğun ilgi görüyor.

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