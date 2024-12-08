Türkiye'nin Eğitim ve İnovasyon Alanındaki Etkileyici Gelişmeleri

Eğitime 5 Yılda 2,6 Trilyon Lira Yatırım Yapıldı

Türkiye'de eğitim yatırımları, 2019-2023 döneminde yaklaşık 4,5 katına çıktı. Bu süreçte devlet harcamalarının yüzde 400, hane halkı harcamalarının ise yüzde 178,4 oranında arttığı kaydedildi.

Türk İnovasyonunda Yeni Bir Adım: Elektrikli Araç "Atilla"

Türkmekatronik Takımı Kaptanı Elif Maden, "Yerli üretim olarak iki yıldır üzerinde çalıştığımız aracımızı bu sene çıkarıp doğrudan yarışmalara girmeyi hedefliyoruz" dedi. Ek olarak, Atilla aracının TEKNOFEST yarışmasında verimlilik alanında yer alacağı da duyuruldu.

Dünya Bankası Türkiye Ekonomisine Güveniyor

Dünya Bankası Kıdemli Ekonomisti Sibel Kulaksız, Türkiye'nin ekonomik politikalarına olan güvenin arttığını belirterek, "En yavaşladığımız zamanda bile yüzde 3 civarında bir büyüme gördük" açıklamasında bulundu.

Otomotiv İhracatında Avrupa Ülkelerine Hızlı Çıkış

Otomotiv ihracatımız, bu yılın 11 ayında Avrupa ülkelerine yapılan ihracatla önceki yıla göre yüzde 7,4 artarak 28 milyar 505 milyon 716 bin dolara ulaştı.

Emlak Danışmanlarından e-Devlet Talebi

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi hizmetinin zorunlu olmasını istediklerini ifade etti.

Bangkok'un Sokak Lezzetleri

Tayland'ın sokak kültürünü yansıtan açık hava mutfakları, geleneksel tariflerle hazırlanan lezzetleri ile şehre hayat katıyor. Pad Thai, som tam ve mango sticky rice gibi yerel tadımlar ziyaretçileri bekliyor.

Stresi Darbuka Ritimleriyle Atıyorlar

Darbuka öğretmeni Kaan Şehirkahyasıoğlu, "İstanbul'da zor bir hayat yaşıyoruz, burada hem sosyalleşip hem de stres atıyoruz" dedi. Katılımcılar için bu deneyim terapisel bir kahve sohbetine dönüşüyor.

Uyanık Ameliyat ile Sağlıklı Geri Dönüş

Gırtlak kanserini yenen Fevzi Yurtseven, akciğer kanseri ameliyatına gözleri açık girdi. Op. Dr. Onur Derdiyok, "Uyanık ameliyatla hastalar erken taburcu olabiliyorlar" dedi.

Tarihin Derinliklerinden Yeni Bir Buluntu: 2700 Yıllık Sur

Bandırma'da yapılan kazılarda, Daskyleion antik kentinde 137 metre uzunluğunda, Lidyalılar tarafından inşa edilmiş bir sur duvarı bulundu. Bu yapının, kenti doğudan gelen saldırılara karşı koruduğu belirlendi.