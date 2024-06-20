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Türkiye'nin en büyük göllerinden Eber Gölü'nde su seviyesi hızla azalıyor!

Eber Gölü'nün su seviyesindeki azalma endişe verici boyutlara ulaştı. Göl, geçmişte 145 kilometrekarelik bir alanı kaplarken, son yıllarda bu alanın yaklaşık yarısını kaybederek 65 kilometrekareye kadar gerilediği belirtiliyor.

Yayın Tarihi: 20.06.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 17:18
Türkiye'nin en büyük göllerinden Eber Gölü'nde su seviyesi hızla azalıyor!

Son dönemde yaşanan sıcak hava dalgaları ve kuraklık Eber Gölü'nde ciddi su seviyesi düşüşlerine neden oluyor.

eber gölü

Küresel ısınmanın etkileriyle birlikte, Eber Gölü'nde kuraklık ciddi sorunlara yol açıyor. Yağışların azalmasıyla birlikte gölün su seviyesi ve derinliği önemli ölçüde düşmüş durumda. Göldeki suyun çekilmesi sonucunda adacık sayısında artış görülüyor; bazı adacıklar su seviyesinin altında kalarak su yüzeyine çıkmış durumda. Kuraklık, Eber Gölü ekosistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaya devam ediyor.

GÖL KÜÇÜLME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Eber Gölü'nün durumu hakkında konuşan Kadir Ateş, göl için ciddi tehlike sinyalleri verdiğini belirtti. Son yıllarda mevsimsel kuraklıkların etkisiyle göldeki su seviyesinin sürekli olarak düştüğünü vurguladı. Ayrıca, yağışların azalması, yanlış sulama yöntemleri ve gölü besleyen su kaynaklarının üzerine yapılan barajlar ve bentlerin su akışını engellemesi gibi faktörlerin de göldeki su kaybını hızlandırdığını dile getirdi. Eber Gölü'nün su seviyesinde son dönemde %70'e varan bir düşüş yaşandığını ve şu anda 65 kilometrekarelik bir alanı kapladığını, eskiden ise su derinliğinin en derin yerinde 1-1.5 metre olduğu 144 kilometrekarelik bir alana yayıldığını belirtti. Ateş, önümüzdeki yaz döneminde ise yüksek sıcaklıklar nedeniyle gölün su seviyesinin daha da düşeceği endişesini taşıdıklarını ve bu durumun gölün daha da küçülmesine yol açabileceğini ifade etti.

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