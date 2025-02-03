Türkiye'nin En Büyük Lise Eğitim Yerleşkesi Açıldı: Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi

Esenyurt’ta Eğitim Devrimi: Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi

Türkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olarak öne çıkan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. İstanbul'un eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla inşa edilen bu külliye, öğrencilere sunduğu zengin olanaklarla dikkat çekiyor.

Külliyede Yer Alan Eğitim Birimleri

Külliyede, 4 Anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 1 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile 1 imam hatip lisesi gibi toplamda 345 derslik yer alıyor. Buna ek olarak, 88 laboratuvar, 500 kişilik kütüphane, 2 spor salonu, 8 basketbol sahası ve 2 suni çim futbol sahası gibi donatılar bulunmakta. Ayrıca, 1000 kişilik 2 konferans salonu, sanat atölyeleri, yurtlar ve ibadet alanları da yer almakta.

Çok Yönlü Bir Eğitim Merkezi

Külliye, öğrencilerin akademik başarılarını artırmanın yanı sıra bilim, sanat ve spor alanlarında da gelişimlerini destekleyen bir merkez olmayı hedefliyor. Geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa etmek amacıyla, milli ve manevi değerler ışığında yetişen gençlerin bilim ve teknoloji yolculuğuna katkı sağlaması ön görülüyor.

Modern Donanımlar ve Uzay Eğitim İmkanları

Çağın gerekliliklerine uygun bir şekilde modern teknolojilerle tasarlanan külliye, öğrencilere araştırma ve proje geliştirme imkanları sunuyor. Özellikle, planetaryumda tasarlanan koltukların tavana bakmasıyla, projeksiyonla tavana yansıtılan uzay görüntüleri, öğrencilere gerçek bir gökyüzü izliyormuş hissiyatı veriyor. Burada, öğrencilerin Türkiye'nin uzay hedeflerine yönelik eğitim alması planlanıyor.

Uygulamalı Eğitim Olanakları

Geniş kapasiteli kütüphaneler, öğrencilere araştırarak öğrenme fırsatları sunarken, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik laboratuvarlarında deneyimleyerek öğrenme imkanı sağlanmakta. Külliyedeki bazı liselerde eğitim öğretim süreçleri devam ederken, diğerlerinin de kısa zamanda tam kapasite ile faaliyete geçmesi bekleniyor.