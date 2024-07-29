Türkiye'nin Enerji Geleceği ve İklim Değişikliği Üzerine Etkiler

Türkiye'nin Enerji Geleceği

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Günay, Türkiye'nin 2050'de enerjisinin yüzde 20'sini yeşil hidrojenden elde etme potansiyelini vurguladı. Günay, Avrupa'nın yenilenebilir kaynaklar açısından en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin 2030 hedefi doğrultusunda 20 milyon ton hidrojen ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayabileceğini belirtti.

İstanbul'da Sıcaklık Artışı

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'da hissedilen sıcaklıkların yeniden 40 dereceyi bulacağını açıkladı. Dr. Güven Özdemir ise, metropollerde yaşanan çarpık kentleşme ve yoğun nüfusun sıcaklığı artırdığına dikkat çekti.

İsrail Üzerine Tartışmalar

Eski Fransız basketçi Gomis, İsrail'i eleştirdiği için "Olimpiyat Büyükelçiliği" görevinden alındığını duyurdu ve bu durumun Filistin halkına verdiği destekle ilgili olduğunu belirtti.

Yardım Kuruluşlarından Açıklama

Uluslararası yardım kuruluşu ActionAid, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti ve Gazze'ye gelen yardımların sayılarını sorguladı.

Balıkçılıkta Sürdürülebilirlik Sorunu

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden Doç. Dr. Ekin Akoğlu, artan avlanma sürelerinin balıkçılığı sürdürülebilirlikten uzaklaştırdığını açıkladı ve bu durumun karbon salımını artırabileceğini belirtti.

Mobilya Sektöründe Personel Eksikliği

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, yıllık 12 milyar dolarlık mobilya üretimine rağmen yeterli personelin bulunamamasının tehlike yarattığını ifade etti.

Fenerbahçe'nin Avrupa Mücadelesi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 272. maçına çıkacak ve daha önceki 271 karşılaşmada 108 galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray Futbolcusundan Açıklama

Galatasaraylı Kaan Ayhan, A Milli Takım'dan yüksek beklentilere sahip olduğunu ve başarılı bir turnuva geçirdiklerini söyledi.

Elis Özbay'ın Hedefleri

Milli kürekçi Elis Özbay, Paris 2024'teki hedeflerinin çeyrek finalde başarılı olup yarı finale yükselmek olduğunu ifade etti.