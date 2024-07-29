Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye'nin Enerji Geleceği ve İklim Değişikliği Üzerine Etkiler

Türkiye'nin 2050'de enerjisinin %20'sini yeşil hidrojenden karşılayacağı öngörülüyor. İstanbul'da sıcaklıklar artmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 10:45
Türkiye'nin Enerji Geleceği ve İklim Değişikliği Üzerine Etkiler

Türkiye'nin Enerji Geleceği

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Günay, Türkiye'nin 2050'de enerjisinin yüzde 20'sini yeşil hidrojenden elde etme potansiyelini vurguladı. Günay, Avrupa'nın yenilenebilir kaynaklar açısından en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin 2030 hedefi doğrultusunda 20 milyon ton hidrojen ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayabileceğini belirtti.

İstanbul'da Sıcaklık Artışı

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'da hissedilen sıcaklıkların yeniden 40 dereceyi bulacağını açıkladı. Dr. Güven Özdemir ise, metropollerde yaşanan çarpık kentleşme ve yoğun nüfusun sıcaklığı artırdığına dikkat çekti.

İsrail Üzerine Tartışmalar

Eski Fransız basketçi Gomis, İsrail'i eleştirdiği için "Olimpiyat Büyükelçiliği" görevinden alındığını duyurdu ve bu durumun Filistin halkına verdiği destekle ilgili olduğunu belirtti.

Yardım Kuruluşlarından Açıklama

Uluslararası yardım kuruluşu ActionAid, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti ve Gazze'ye gelen yardımların sayılarını sorguladı.

Balıkçılıkta Sürdürülebilirlik Sorunu

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden Doç. Dr. Ekin Akoğlu, artan avlanma sürelerinin balıkçılığı sürdürülebilirlikten uzaklaştırdığını açıkladı ve bu durumun karbon salımını artırabileceğini belirtti.

Mobilya Sektöründe Personel Eksikliği

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, yıllık 12 milyar dolarlık mobilya üretimine rağmen yeterli personelin bulunamamasının tehlike yarattığını ifade etti.

Fenerbahçe'nin Avrupa Mücadelesi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 272. maçına çıkacak ve daha önceki 271 karşılaşmada 108 galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray Futbolcusundan Açıklama

Galatasaraylı Kaan Ayhan, A Milli Takım'dan yüksek beklentilere sahip olduğunu ve başarılı bir turnuva geçirdiklerini söyledi.

Elis Özbay'ın Hedefleri

Milli kürekçi Elis Özbay, Paris 2024'teki hedeflerinin çeyrek finalde başarılı olup yarı finale yükselmek olduğunu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Bu yemekleri sakın buzdolabına koymayın! Anında zehir üretiyor!

Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı

Promosyon tutarı revizesi! O banka rakamı arttırdı; 15 Ağustos'ta tam 50.000 TL ödeyecek

27 ilde evi olmayana TOKİ piyangosu! Düşük taksitle ev aldıracak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Tablet deterjanda tarihi indirim! 89 TL’yi duyan o markete koşacak

Cayır cayır yanan Türkiye'ye uzmandan kötü haber canlı yayında geldi

Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı

İstanbul Üniversitesi'nde akademik kariyer şansı başvurular için son günler!

KPSS 60 puan yeterli! 51 şehirde yüksek maaş ile işçi alım ilanı TEİAŞ'dan az önce geldi

Promosyon tutarı revizesi! O banka rakamı arttırdı; 15 Ağustos'ta tam 50.000 TL ödeyecek

Bu yemekleri sakın buzdolabına koymayın! Anında zehir üretiyor!

Fiyatlara okkalı zam geldi! Yüzde 13 zamla 20 TL oldu!

Şemsiyeleri yanınıza alın! O illerde sonbahar başlıyor!

27 ilde evi olmayana TOKİ piyangosu! Düşük taksitle ev aldıracak!

Tüm araç sahiplerine TÜVTÜRK müjdesi! Listede olan yaşadı!

Beklenen karar çıktı! Artık 100 TL oldu: Herkes şaşkın!