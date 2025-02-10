Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu'dan Yekgirtu Lideri Bahaddin ile Önemli Görüşme

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu'ndan Önemli Temas

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) lideri Selahaddin Bahaddin ile Suriye ve bölgesel gelişmeleri masaya yatırdı.

Erbil Başkonsolosluğu'nun resmi X hesabından yapılan paylaşımda, Başkonsolos Topçu ve Yekgirtu lideri Bahaddin'in görüşmesine dair bilgi verildi. Paylaşımda, "KİB Genel Sekreteri Sayın Selahaddin Bahaddin’i ziyaret ederek yeniden Genel Sekreterliğe seçilmesi ve KİB’in 31. kuruluş yıldönümü vesileleriyle tebriklerimizi ilettik." ifadelerine yer verildi.

Görüşmede, başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmelerin detaylı bir şekilde ele alındığı vurgulandı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu (sağda), Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) lideri Selahaddin Bahaddin (solda) ile Suriye ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu (sağda), Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) lideri Selahaddin Bahaddin (solda) ile Suriye ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.