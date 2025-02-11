Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu'ndan Barzani Yardım Vakfı'na Teşekkür

Başkonsolos Topçu'dan Barzani Yardım Vakfı'na Teşekkür

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve “asrın felaketi” olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Barzani Yardım Vakfı'na teşekkürlerini iletti. Topçu, Barzani Yardım Vakfı Başkanı Musa Ahmed ile gerçekleştirdiği görüşmede bu yardımların önemine vurgu yaptı.

Yardım Süreçleri İçin Teşekkür

Erbil Başkonsolosluğunun X hesabından yapılan paylaşımda, "Barzani Yardım Vakfı’nı ziyaret ederek, Genel Başkanı Musa Ahmed ve çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldik. 6 Şubat depremlerinde bizleri yalnız bırakmayarak, ilk andan itibaren yanımızda olan Barzani Yardım Vakfı'na yürekten teşekkürlerimizi ilettik," ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, bölgede sığınmacılar ve yerlerinden olmuş kişiler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine Türk Kızılay işbirliği ile yardım ulaştırılmasının memnuniyeti de dile getirildi.