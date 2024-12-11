Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Topçu, IKBY İçişleri Bakanı ile Suriye Gelişmelerini Görüştü

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Suriye Gelişmelerini Görüştü

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed ile bir araya gelerek Suriye’deki gelişmeler ve güvenlik konularını değerlendirdi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, bu önemli görüşmeden sonra X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "IKBY İçişleri Bakanı Sayın Reber Ahmed ile çok verimli ve içerikli bir görüşme yaptık. Başta Suriye’deki gelişmeler olmak üzere, ortak çıkarlarımızı ilgilendiren güvenlik konularının üzerinden geçtik. Her zamanki misafirperverliği için gönülden teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.