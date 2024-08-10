Türkiye'nin Filistin Mesajı: Özgürlük İçin Umut Var

AK Parti’den Filistin Mesajı

Çankırı'da düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi'nde konuşan Vedat Demiröz, Filistin ve Gazze'nin en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşacağını belirtti. "Türkiye olmasa, inanın, İsrail’i durduracak tek ülke kalmadı," ifadelerini kullandı.

İktidar ve Muhalefetin Projeleri Karşılaştırıldı

Demiröz, muhalefetin projelerinin yetersiz olduğunu vurgulayarak, "Diğer partilerin tek bir somut projesi yok. 5 yıldır İstanbul ve Ankara’da hizmet konusunda bir şey yok. Göz boyama var," dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini öven Demiröz, "Dünyada adından söz ettiren 3 liderden birisi. Diğerleri ise Çin lideri ve Putin," açıklamasını yaptı.

Dünya Geneli Liderlik ve Türkiye'nin Rolü

Demiröz, "Türkiye, sadece kendi coğrafyasında değil, mazlum Müslüman coğrafyasının da lideri. 60 ülkeye liderlik yapıyoruz. Dışarıda Türkiye denilince, Erdoğan ismi anılıyor," ifadelerini kullandı.

Ekonomik Sıkıntılar ve Ümitler

Pek çok zorlukla karşılaşıldığına dikkat çeken Demiröz, "Salgın hastalık, savaş ve depremler ekonomik sıkıntılara yol açtı. Ancak, bu süreci de aşacağız. Ekonomimiz kontrol altında," dedi. Ekonomik toparlanma için sabır çağrısında bulundu.

Açıklamalara Değerlendirme

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Gazze'deki İsrail saldırılarına değinerek, "Bu soykırımdır. Dualarımız Filistin halkının yanındadır. Cumhurbaşkanımızın çabalarıyla Filistin’in sesi, BM’de yükseliyor," şeklinde konuştu.

Program, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan'ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

Çankırı'da, Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Meclisi programı düzenlendi. Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan katıldı.

Çankırı'da, Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Meclisi programı düzenlendi. Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan katıldı.

Çankırı'da, Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Meclisi programı düzenlendi. Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan katıldı.

Çankırı'da, Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Meclisi programı düzenlendi. Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan katıldı.

Çankırı'da, Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Meclisi programı düzenlendi. Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan katıldı.