Türkiye'nin G20 Ülkeleri ile İhracatı 100 Milyar Dolara Yaklaşıyor

Türkiye'nin G20 Ülkeleri ile İhracatındaki Artış

Türkiye, 2019-2023 döneminde G20 ülkelerine gerçekleştirdiği ihracatı yaklaşık %37 oranında artırarak 100 milyar dolara yaklaşmayı başardı. Bu süreçte, G20 üyesi 18 ülkeden 16'sına ihracatta artış gözlemlendi. İhracatın bu denli artması, Türkiye'nin uluslararası ticaretteki pazar payını ve rekabetçiliğini artırırken, ekonomik büyümeye de katkı sağlıyor.

Yenilenebilir Enerji Hedefleri

IEA Başkanı Fatih Birol, COP29 kapsamında Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerini değerlendirdi. Birol, "Türkiye, yenilenebilir enerjide dünyanın en önde gelen ülkelerinden bir tanesidir. Önümüzdeki yıllarda potansiyelimizi en iyi şekilde kullanarak, yenilenebilir enerjinin kurulumu ve güneş panellerinin Türkiye’de üretilmesi için önemli adımlar atacağız." dedi. Bu açıklama, Türkiye’nin yeşil enerjiye yönelme çabalarının altını çizmektedir.

Elektrik ve Elektronik İhracatı

Elektrik ve elektronik sektörü, bu yılın ocak-ekim döneminde 14 milyar dolara yaklaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre %2,8 oranında bir artış kaydetmiştir. Bu durum, Türkiye'nin teknoloji ihracatındaki artış trendini destekleyen bir başka önemli gelişmedir.

Güvenlik ve Gazetecilik Üzerine Tartışmalar

Müslümanlara yönelik ayrımcılık konusunu gündeme getiren Hollandalı gazeteci Eva Prins, "Aşırı sağcı hükümetimiz, her fırsatı Müslümanlar ve Fas kökenlilere kötü bir imaj vermek için kullanıyor." olarak ifade ederken, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü ise İsrail'in Gazze'deki gazetecileri 'terörist' olarak gösterme çabalarına sert tepki gösterdi.

Yakın Zamandaki Spor Gelişmeleri

A Milli Futbol Takımı, yarın G20 Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Karadağ ile karşılaşacak. Takım tarihindeki 637. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Ayrıca, A Milli Basketbol Takımı, Macaristan ile önemli bir maç serisine giriş yapacak.

Kış Turizminde Hazırlıklar

Kartalkaya ve Kartepe kayak merkezleri, kış sezonuna hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Tesislerdeki hazırlıklar tamamlanmış olup, sezonun keyifli geçmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.