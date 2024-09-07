Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan TEKNOFEST Açıklamaları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, muhteşem bir organizasyon olan TEKNOFEST'te konuştu. Kacır, "Türkiye'nin geleceği, milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmekle ve AR-GE ile inovasyon ekosistemini güçlendirmekle çok daha aydınlık olacak" diye belirtti.

TEKNOFEST’in Akdeniz Duraklaması

Bakan Kacır, bu yıl Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin (TEKNOFEST) Antalya'daki ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildiğini duyurdu. Etkinlikte 49 yarışmanın 25'inin finalisti olan yaklaşık 5 bin genç ile bir araya geldi.

Son Yıllardaki Başarılar

Kacır, TEKNOFEST'in 2018'de başladığı yolculukta 14 yarışmaya katılan 4 bin takımın bugünkü başarılarının gerisinde yatan azmi vurguladı. "Bu yıl ise 49 yarışmada 770 binden fazla takım mücadele ederek 1 milyon 600 bin gencin hayallerini hayata geçirmeyi hedefliyor," dedi.

Teknopark Sayısındaki Artış

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye genelinde 102 teknoparkın faaliyet gösterdiğinin altını çizdi. 60’tan 10 bin 500’e çıkarılan firma sayısı Türkiye’nin AR-GE değerini artırmak için önemli bir adım oldu. Ayrıca, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile birlikte gençlerin projelerine destek olmak için çeşitli çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Gençler İçin Yenilikçi Yarışmalar

Bakan Kacır, bu yıl düzenledikleri yarışmalar arasında kuantum, nükleer enerji, yapay zeka ve daha birçok alandaki yeniliklerin yer aldığını söyledi. Gençlerin savunma sanayi, sağlık, eğitim, ve enerji alanındaki projeleriyle Türkiye ekonomisine değer katmalarına destek olacaklarını ifade etti.

Antalya'da Tahrip Edici Yenilikler

Antalya'daki etkinlik ile birlikte, İzmir, Isparta, Mersin, Adana ve diğer şehirlerde düzenledikleri yarışmaların genç yetenekleri ortaya çıkaracağını belirten Kacır, geleceğin Aziz Sancarları ve Selçuk Bayraktarları'nın burada yetişeceğine inandığını söyledi.

Bakanın konuşmalarına Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekilleri ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan gibi önemli isimler de katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'daki ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali etkinliğine katıldı. Kacır, etkinlikte konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'daki ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali etkinliğine katıldı. Kacır, etkinlikte konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'daki ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali etkinliğine katıldı. Kacır, etkinlikte konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'daki ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali etkinliğine katıldı. Kacır, etkinlikte konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'daki ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali etkinliğine katıldı. Kacır, etkinlikte konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'daki ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali etkinliğine katıldı. Kacır, etkinlikte konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'daki ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali etkinliğine katıldı. Kacır, etkinlikte konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'daki ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali etkinliğine katıldı. Kacır, etkinlikte konuşma yaptı.